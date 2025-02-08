Сомелье рассказала, какие вина сочетаются с острой пищей

Правильно подобрать вино к пикантным блюдам довольно непросто, так как специи могут усилить вкус «спирта» и горечи в алкоголе. О том, как этого избежать, сомелье Хенна Зинзувадия рассказала The Guardian.
По мнению эксперта, чтобы подчеркнуть сложный вкус острых блюд, следует отдавать предпочтение элегантным красным винам с фруктовыми нотами. Например, пино-нуар за счет низкого содержания алкоголя, ярких оттенков и насыщенного вкуса станет отличным дополнением к пряному ужину.
Также можно присмотреться к легким белым винам, вроде вионье, гевюрцтраминера, рислинга и шенен блан. Все они гармонично подчеркнут остроту благодаря легкому и немного сладкому вкусу.
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