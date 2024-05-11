Солнечный вдруг: почему дефицит витамина D бывает и летом

По словам Луговской, мировая статистика свидетельствует о том, что от 40% до 85% жителей планеты страдают от недостатка «солнечного» нутриента. Причем чаще всего (в 85% случаев) дефицит витамина D приходится на арабские страны, где солнца больше всего. Это связано с тем, что люди прячутся от жарких лучей, тщательно защищают от них лицо и тело. Бесспорно, в этом есть необходимость.