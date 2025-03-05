Солнечная активность может вызывать землетрясения, выяснили ученые

Изменения температуры поверхности планеты из-за солнечной активности могут влиять на свойства горных пород, делая их более хрупкими и склонными к растрескиванию. Эти процессы также способны менять движение подземных вод, что, в свою очередь, может изменять давление на границы тектонических плит.