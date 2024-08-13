Солнцезащитный крем и SPF — одно и то же или нет?

Что такое SPF?
Каждый солнцезащитный крем имеет такое название именно потому, что используется при долгом нахождении на солнце и защищает от ультрафиолетовых лучей UVB и UVA, которые оказывают негативное влияние на организм человека. Какой компонент в составе крема делает его солнцезащитным и сколько его должно быть?
При выборе летней косметики мы в первую очередь ориентируемся на самый главный показатель — Sun Protection Factor (SPF). Именно он защищает кожу от прямого попадания солнечных лучей, которые могут вызвать вредные и опасные солнечные ожоги.
SPF — это фактор защиты кожного покрова от UVA- и UVB-лучей, входящий в состав всех солнцезащитных кремов. Помимо солнечных ожогов он также предотвращает и другие неприятные для кожи последствия. Например, появление аллергии, фотостарение, а также развитие злокачественных изменений и рака кожи.
Именно поэтому к выбору солнцезащитного крема следует относиться с особой серьезностью и выбирать крем с достаточным количеством SPF.
Сколько SPF должно быть в солнцезащитном креме?
При покупке солнцезащитного крема стоит обращать внимание на его упаковку: на ней всегда написано, сколько SPF есть в составе данного продукта.
Для того, чтобы определить, сколько SPF нужно именно вам, следует знать свой фототип или тип кожного покрова.
I и II фототипы (кельтский и скандинавский) — очень светлая веснушчатая кожа, неспособная к загару. Для нее понадобится SPF-50 и выше.
III и IV фототипы (европейский и средиземноморский) — кожа, способная к загару, которая редко обгорает и обладает смуглым оттенком. Для нее будет достаточно SPF 15−20.
V и VI фототипы (индонезийский и африканский) — кожа темно-коричневого и шоколадного оттенка, обладает низкой чувствительностью к загару. Обладателям такого типа стоит пользоваться SPF 5−10.
Собираясь на пляж, где вы будете подвергаться еще более активному «прожариванию» ультрафиолетовыми лучами, стоит внимательно изучить инструкцию и выяснить, что обозначают цифры на солнцезащитном креме.