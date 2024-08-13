Солнцезащитный крем и SPF — одно и то же или нет?

Каждый солнцезащитный крем имеет такое название именно потому, что используется при долгом нахождении на солнце и защищает от ультрафиолетовых лучей UVB и UVA, которые оказывают негативное влияние на организм человека. Какой компонент в составе крема делает его солнцезащитным и сколько его должно быть?