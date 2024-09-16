Солнце в руках: назван самый яркий в мире фонарик

Китайская компания Imalent сообщила, что произвела самый мощный в мире фонарик. Максимальную яркость Imalent MS32 можно сравнить с сотнями включенных фар автомобилей. Об этом пишет Oddity Central.
Imalent MS32 работает благодаря 32 светодиодам, которые достигают максимальной яркости с помощью отражателя диаметром 13,4 сантиметра. Мощность фонарика составляет 200 тысяч люмен, однако она может дойти до 400 тысяч люмен и проработать в таком режиме в течение 40 минут. Если же использовать устройство на минимальной яркости (80 люмен), его массивной батареи хватит на 345 часов.
Чтобы Imalent MS32 не перегревался, в него встроена усовершенствованная система охлаждения для отвода тепла и поддержания максимального уровня яркости в течение длительного периода времени.
В Сети о мощном фонарике сотни положительных отзывов, однако многие указывают на один существенный минус. Он заключается в цене, которая составляет 749,95 долларов (68,1 тысячи рублей).
Ранее южнокорейские инженеры-химики придумали батарейки из куриного жира.