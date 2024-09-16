Солнце в руках: назван самый яркий в мире фонарик

Imalent MS32 работает благодаря 32 светодиодам, которые достигают максимальной яркости с помощью отражателя диаметром 13,4 сантиметра. Мощность фонарика составляет 200 тысяч люмен, однако она может дойти до 400 тысяч люмен и проработать в таком режиме в течение 40 минут. Если же использовать устройство на минимальной яркости (80 люмен), его массивной батареи хватит на 345 часов.