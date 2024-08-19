Солнце России. Ученые: вопреки меланоме, солнце скорее полезно, чем вредно

Поэтому пользоваться солнцем нужно с умом. Самое вредное, когда оно яркое и вызывает ожоги. Это серьезная травма кожи, и ее нужно избегать изо всех сил. Особенно детям: доказано, что очень много меланом вызвано солнечными ожогами в детстве. И чем больше их было, тем выше риск такого рака. Поэтому родителям изо всех сил необходимо не допускать, чтобы дети жарились на солнце. Не стоит этого делать и им самим. Особенно если они быстро сгорают, так бывает при первом (кельтском) типе кожи и втором, типичном для светлокожих европейцев. Таких людей у нас больше всего. И соляриями им наверно лучше не пользоваться.