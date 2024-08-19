Солнце России. Ученые: вопреки меланоме, солнце скорее полезно, чем вредно

«Преимущества воздействия УФ могут перевешивать риски в странах с низким уровнем солнечного света», — прямо заявляют шотландские ученые после большого исследования, опубликованного только что в журнале Health & Place. В нем публикуют исследования о связи здоровья и географии.
Что у нас общего с британцами?
Они особо подчеркивают, что в первую очередь относится к регионам, где солнце не очень яркое в течении года. То есть, это применимо и к их родной Шотландии, и ко всем Британским островам, и конечно, к нашей России-матушке. С солнцем ситуация у нас явно не самая лучшая.
Например, профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Наталья Чубарова, ссылаясь на данные метеорологической обсерватории МГУ, приводит такие данные по УФ индексу в Москве: в зависимости от сезона года он в среднем меняется от 0 в зимние месяцы до 4 летом. Однако максимальные значения, которые когда-либо были здесь зафиксированы, превышали 7 (для справки: УФ индекс 0−2 — низкий, 3−4 — умеренный, а 6−7 — высокий). Например, так было и этим летом на пике жары.
Солнце продлевало жизнь
Похожие цифры ученые Эдинбургского университета приводят и для Британских островов. Для своего исследования они использовали «Биобанк Великобритании» (UK Biobank) — это огромная база медицинских данных почти о 500 000 поданных его величества. Из них отобрали 395 тысяч человек (все они были европейцами по происхождению) и наблюдали за ними в среднем 12,7 лет. Оценивали уровень витамина D в крови и воздействие ультрафиолета. Для этого рассчитывали среднегодовое воздействие солнечной энергии в том месте где они проживали, и учитывали, пользовались люди соляриями или нет.
Даже у тех, кто пользовался солярием, риск смерти от двух последних причин был ниже.
Авторы статьи предлагают пересмотреть официальные медицинские рекомендации о влиянии солнечного света. И это подразумевает, что советы по защите от УФ-лучей должны быть мягче.
А как же меланома?
Ведь это один из самых злокачественных видов рака. Эта проблема не отрицается. Более того, в тех регионах Великобритании, где солнца больше, заболеваемость меланомой и другими раками была несколько выше. Но в целом, польза от солнечных лучей была больше.
Ученым понятно, как они защищают от болезней сердца, сосудов и рака. Главную роль в этом играет витамин D, чем его больше, тем люди живут дольше и смертность от этих заболеваний ниже.
Как быть нам — обывателям?
Во-первых, нужно понимать, что все эти данные — среднестатистические. И значит, один случай меланомы у конкретного человека опрокидывает всю эту статистику для него в тартарары.
Поэтому пользоваться солнцем нужно с умом. Самое вредное, когда оно яркое и вызывает ожоги. Это серьезная травма кожи, и ее нужно избегать изо всех сил. Особенно детям: доказано, что очень много меланом вызвано солнечными ожогами в детстве. И чем больше их было, тем выше риск такого рака. Поэтому родителям изо всех сил необходимо не допускать, чтобы дети жарились на солнце. Не стоит этого делать и им самим. Особенно если они быстро сгорают, так бывает при первом (кельтском) типе кожи и втором, типичном для светлокожих европейцев. Таких людей у нас больше всего. И соляриями им наверно лучше не пользоваться.
Если же солнечные лучи не столь яркие, чтобы вызвать ожоги (а у нас так бывает большую часть времени в году), им нужно радоваться и не прятаться от них, проводя побольше времени на улице.