Солнце Пушкина: как у России появился свой главный поэт

Он показал благородных и деятельных русских людей — таких, как Петр Гринев или Владимир Дубровский. А главный его герой — конечно же, в лирических стихах. Это наш бесценный собеседник, остроумный и мудрый, любящий жизнь и всё понимающий о вечности. — и в нем мы видим золотое сечение и русской литературы, и отечественной мысли. «Солнцем русской поэзии» назвал его в некрологе журналист Андрей Краевский. Более точного определения не придумаешь. Пушкина порой упрекали в легкомысленности сюжетов, но как трудно в мировой литературе найти ему ровню по добродушию солнечного таланта. В его таланте — и это редкий случай в поэзии — понимания больше, чем уныния, а милосердия — больше, чем гордыни.