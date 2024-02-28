Солнце направило на Землю гигантский «глаз», извергающий космические бури

Солнечное пятно AR3590 впервые появилось на обращенной к Земле стороне Солнца 18 февраля и быстро превратилось в темную область в несколько раз шире нашей планеты.

21 февраля AR3590 выпустила пару вспышек X-класса — самого мощного типа солнечных вспышек — с магнитудой X1,7 и X1,8. А 22 февраля то же самое солнечное пятно извергло массивную вспышку X6,3, самый мощный солнечный взрыв за более чем шесть лет.