Солист «Агаты Кристи» назвал условие для прощения покинувших Россию артистов

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что многие российские артисты, покинувшие страну, могут пожелать вернуться обратно, но никто не даёт им гарантии о встрече «с распростёртыми объятиями». По его мнению, такие исполнители, как Алла Пугачёва и Валерий Меладзе, должны сначала «публично покаяться перед народом» — без этого их впускать нельзя.