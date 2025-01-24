Сольфеджио: чтение и пение музыки по нотам

Музыкальный слух — это умение слушать и слышать музыку. Без развития этого навыка трудно ориентироваться в мире звуков, точно воспроизводить мелодию или создавать гармонии. Известные нам сегодня названия нот дал в XI столетии итальянец Гвидо Аретинский. Он был учителем пения, и для облегчения обучения использовал ладонь, на которой каждый палец имел свое музыкальное значение. Эти уроки, а затем и названия семи нот, легли в основу сольфеджио — одного из лучших способов развить слух. Давайте разберемся, что дает эта дисциплина: