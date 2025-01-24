Сольфеджио: чтение и пение музыки по нотам

Если вы учились в музыкальной школе, то наверняка помните уроки сольфеджио с музыкальными диктантами, анализом музыки на слух и пением по нотам. Сольфеджио, как опера — либо влюбляешься беззаветно и навсегда, либо ненавидишь. При этом обучение обычному чтению по буквам не вызывает такого отторжения. Давайте разберемся, зачем уметь читать музыку, сможет ли сольфеджио развить музыкальный слух, какие темы охватывает предмет, а также узнаем мнение профессионального музыканта, как полюбить сольфеджио.
Что такое сольфеджио
Итальянский термин «сольфеджио» состоит из двух нот — «соль» и «фа» — и включает три значения. Первое — это учебная дисциплина, развивающая музыкальную память и слух. Второе — сборники упражнений для одно- или многоголосного пения по нотам и слухового музыкального анализа. И третье — вокальное упражнение для развития голоса.
Знать сольфеджио — значит, уметь записать звучание музыки с помощью нот, а также прочесть, спеть или сыграть музыку с листа партитуры. Изучая сольфеджио, можно научиться не только читать и записывать музыку нотами, но и строить аккорды, арпеджио и другие музыкальные конструкции и распознавать их на слух. Как обучение чтению становится отправной точкой в мир книг и знаний, так и обучение музыкальной грамоте — лишь первые шаги в прекрасный мир музыки.
Как сольфеджио помогает развить слух и музыкальные навыки
Музыкальный слух — это умение слушать и слышать музыку. Без развития этого навыка трудно ориентироваться в мире звуков, точно воспроизводить мелодию или создавать гармонии. Известные нам сегодня названия нот дал в XI столетии итальянец Гвидо Аретинский. Он был учителем пения, и для облегчения обучения использовал ладонь, на которой каждый палец имел свое музыкальное значение. Эти уроки, а затем и названия семи нот, легли в основу сольфеджио — одного из лучших способов развить слух. Давайте разберемся, что дает эта дисциплина:
умение распознать аккорды и интервалы на слух помогает понять гармонию и структуру музыки, без этого невозможно ни хорошо петь, ни играть на инструменте;
развитие чувства ритма во время занятий сольфеджио важно как для анализа и написания музыки, так и для ее исполнения;
развитие музыкальной памяти, которая позволяет быстро запоминать мелодии и последовательность нот — это важно не только для музыкантов, но и для тех, кто хочет усилить свои когнитивные способности посредством музыки;
тренировка абсолютного и относительного слуха во время занятий сольфеджио позволяет с легкостью идентифицировать высоту нот без музыкальных инструментов;
тесная связь с игрой на инструменте объединяет теорию музыки с практикой, что позволяет впоследствии с легкостью освоить любой музыкальный инструмент.
Где изучают сольфеджио
Как правило, сольфеджио изучают в музыкальной школе. При поступлении в консерваторию знание сольфеджио необходимо так же, как математика — будущим инженерам. Если же есть желание научиться слышать и читать ноты самостоятельно, то в сети можно найти множество ресурсов, как для новичков «с нуля», так и для начинающих музыкантов.
Какие темы охватывает курс сольфеджио
Курс сольфеджио состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть изучает музыкальную грамоту. Говорят, музыка — это язык общения с Богом. И как любой язык, содержащий звуки и буквы, слова и предложения, знаки препинания и значение слов, музыкальный язык состоит из конструкций. Только вместо букв — ноты, вместо точек — паузы, сочетание двух звуков — интервалы, трех — аккорды. Практическая часть посвящена распознаванию на слух элементов, из которых сложена музыка. Рассмотрим, какие основные темы включает курс сольфеджио.
1. Лад и тональность
Изучает средства музыкальной выразительности: лады, связывающие различные по высоте звуки, объединенные устойчивым центром — тоникой. Всего ладов более 30, самые известные из них — минор и мажор. Разбираются такие понятия, как гамма, тональность и тоника. На практике закрепляется построение мажорных и минорных ладов от различных нот.
2. Виды трезвучий
Разбираются основные понятия: созвучие, аккорд и трезвучие. На практике закрепляется структура трезвучия — аккорда из трех звуков, расположенных по терциям, нижнего звука — примы и третьего звука — квинты. Рассматривается образование трезвучий и их виды: мажорное, минорное, увеличенное и уменьшенное. На практике строится каркас различных трезвучий.
3. Интервалы
Изучаются созвучия двух звуков, исполненных одновременно: гармонический интервал и по очереди — восходящий и нисходящий мелодические интервалы. Рассматриваются восемь ступеней интервалов — от примы до октавы — и их обозначение буквой и цифрой. Закрепляется на практике каждый интервал, а также чистая квинта, чистая кварта и связанные с ними тритоны — интервалы уменьшенные или увеличенные на полтона: уменьшенная кварта и увеличенная квинта.
4. Басовый ключ
Знакомство с записью нот в басовом ключе, которые пишутся на линейку ниже скрипичного. На практике закрепляется чтение нот в различных октавах.
5. Транспонирование
Изучается перенесение музыкального произведения из одной тональности в другую с сохранением лада, ритма и мелодического рисунка. Делается это для подстройки пьесы или песни под голос исполнителя или инструмент. На практике закрепляются способы транспонирования — на заданный интервал и по ступеням.
6. Виды септаккордов
Изучается тип аккордов, состоящих из четырех звуков и расположенных по трем терциям — одна над другой, где крайние звуки образуют септиму, а также их графическое обозначение. На практике закрепляется звучание двух нижних терций, мажорное и минорное, уменьшенное и увеличенное, в результате чего выводят все семь видов септаккордов.
7. Доминантовый септаккорд
Изучается септаккорд, построенный на пятой ступени — доминанте мажора и гармонического минора, и его графическое обозначение. На практике закрепляется построение доминантового септаккорда в тональности, от звука, разбирается их графическое обозначение в разных источниках.
Преимущества сольфеджио для профессиональных музыкантов
С появлением блюза сольфеджио разделилось на классическое и джазовое. Впрочем, с джазом, как с импрессионизмом в живописи, без освоения классики настоящим мастером не стать. К тому же, занятия сольфеджио развивают музыкальный слух. Согласитесь, что это необходимое качество для музыканта. Помимо свободного чтения нот и умения записать ими музыку, рассмотрим другие преимущества, которые дает знание сольфеджио:
свобода в овладении инструментом и голосом, которую дает прочная теоретическая база и знание языка музыки;
анализ произведения по нотам и на слух позволяет развить мастерство композитора, а также дарит умение импровизировать в различных стилях и жанрах;
формирование музыкального слуха позволяет быстро подбирать музыкальное произведение, а также сокращает время на его запоминание;
формирование гармонического и мелодического слуха приводит к чистоте интонации и ритмической основы, а также к умению различать тембральную окраску различных инструментов;
сольфеджио — это фундамент профессиональной базы музыканта-исполнителя.
Советы для начинающих: как эффективно изучать сольфеджио
Преподаватели отмечают, что главная проблема в успешном освоении предмета — разрыв между теорией и практикой, поскольку зачастую репертуар для игры подбирается отдельно от программы сольфеджио. Кроме того, без фортепиано сложно овладеть предметом, потому что только на нем можно увидеть каждый звук в виде конкретной клавиши. По мере обучения этот разрыв может сократиться за счет формирования межпредметных связей.
Дадим основные советы, которые помогут не только начинающим музыкантам, но и их родителям:
1. Знание нот — основа для дальнейшего освоения сольфеджио. Как можно учиться, не умея читать? Основная проблема педагогов — нехватка времени на индивидуальный подход к каждому. Здесь важно вовремя выявить проблему и слегка изменить ход занятий, чтобы уделить больше времени определению нот. Другой вариант решения — изучать ноты самостоятельно. Здесь важно понимание, что без четкого знания нот дальнейшее изучение предмета невозможно. К тому же, нот всего семь.
2. Музыкальный диктант — главный недруг учеников. Он заключается в том, чтобы записать услышанную мелодию верными нотами с правильным ритмом. Для решения проблемы важно понять, что именно вызывает затруднение. Если определение высоты звуков, то нужно сделать упор на пение интервалов, аккордов и гамм. Если трудно определить ритм, уделите внимание каждому виду музыкальной длительности, сравните их и найдите отличия.
3. Строение аккордов и интервалов пугает количеством цифр и латинских букв. Эту проблему лучше решить в зачатке, иначе она разрастается, как снежный ком. Надо вернуться к самому началу темы и разобрать ее с нуля. Обязательно закрепите теорию на практике: сыграйте интервал и аккорд в разных тональностях, спойте и запишите. Это поможет и в написании диктантов, и пении с листа.
4. Структурирование обучения, от простого к сложному, поможет освоению одной темы за другой. Усвоению материала хорошо помогают наглядные примеры или ассоциации. К примеру, гимн России начинается с восходящей чистой кварты, а новогодняя песенка «Маленькой елочке холодно зимой» —с нисходящей малой терции.
5. Развивать слух вне занятий можно прослушиванием произведений, определяя их составные части. Играя на фортепиано, пропевать и поговаривать название аккордов и интервалов. Слушая любимую музыку, отстукивать ритм ногой или карандашом. И лучше делать все это с удовольствием.
Можно ли научиться петь без сольфеджио
Как говорил вокалист и бас-гитарист The Beatles Пол Маккартни: «Я так и не научился музыкальной грамоте и чтению нот, но смутно подозреваю, что это умение могло бы многое изменить в моей жизни» (1). Та что да, научиться петь без сольфеджио можно. Помимо Маккартни, которому незнание нотной грамоты не помешало стать всемирно известным певцом и музыкантом, не умел читать с листа знаменитый итальянский тенор Лучано Паваротти.
Преподаватель сольфеджио БГИИКа Елена Гамбурская считает, что без знания базовых навыков сольфеджио больших профессиональных успехов добиться сложно. «Иногда бывает, что у человека от природы прекрасный слух. И в этом случае он может, пользуясь им, добиться каких-то успехов на музыкальном поприще», — добавила эксперт.
Мнение музыканта
Елена Гамбурская отмечает, что музыкальный слух и успешное овладение предметом взаимосвязаны:
— Сольфеджио — это практическая деятельность по развитию слуха. Если изучение предмета не вызвало затруднений, значит, и слух у вас есть, и петь вы способны.
На вопрос, как привить ученикам любовь к предмету, преподаватель ответила:
— Творческий интерес к сольфеджио возникает тогда, когда есть влюбленный в свое дело и в своих учеников учитель, умело владеющий индивидуальным подходом и знающий различные методики.
Главное о сольфеджио
Можно любить и воспринимать музыку всем сердцем и душой, а можно понимать ее умом, слушать и слышать все составляющие музыкального произведения. Этому и учит сольфеджио. Что важно знать и помнить об этом предмете?
1. Знать сольфеджио, значит, уметь записать звучание музыки с помощью нот, а также прочесть, спеть или сыграть музыку с листа партитуры.
2. В основу сольфеджио легли семь нот, названия которым дал в XI столетии итальянский учитель пения Гвидо Аретинский.
3. Сольфеджио — один из лучших способов развить слух.
4. Изучают сольфеджио в музыкальной школе, в консерватории и профильных вузах, а также на различных сетевых ресурсах для желающих освоить предмет с нуля.
5. Среди основных тем сольфеджио можно выделить: «Лад и тональность», «Виды трезвучий», «Интервалы», «Транспонирование» и «Виды септаккордов».
6. Помимо свободного чтения нот и умения записать ими музыку, сольфеджио развивает гармонический и мелодический слух, дарит свободу в овладении инструментом и голосом.
7. Начинающим музыкантам важно структурировать изучение сольфеджио от простого к сложному: от знания нот — к строению аккордов и интервалов.
8. Можно научиться петь и без сольфеджио. Но со знанием предмета проще достигнуть настоящего мастерства.
Список источников
1. Пол Маккартни о музыке. Хронология The Beatles.
2. П. Черватюк. Система алгоритма в музыке: гармония и гармоническое сольфеджио. Журнал «Вестник Московского государственного университета культуры и искусств». 2016.
Автор: Наталия Чернышова
Эксперт: Елена Гамбурская, преподаватель сольфеджио и музыкальной литературы БГИИК