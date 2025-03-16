Солдат над спасенной Веной: как Красная армия открыла путь на Берлин

Погода в Австрии и Венгрии стояла туманная. Плохая видимость заставила на несколько часов отложить артподготовку. Советские пушки загремели только во второй половине дня, когда немного прояснело. Днем 16 марта 1945 года началось масштабное наступление Красной армии сразу с нескольких направлений. Первые оборонительные линии и в Австрии, и в Венгрии удалось проломить за несколько дней, несмотря на отчаянное сопротивление. Скорее всего, гитлеровцы не ждали столь масштабного наступления и не избежали паники. На протяжении всей операции немцы ни разу не смогли заставить красноармейцев переходить к затяжной обороне. Опытнейшие гитлеровские генералы, такие как Отто Велер и Лотар Рендулич, на этот раз просто не поспевали за маневрами советских армий.