Соль воды. Иммунолог пояснила, бывает ли аллергия на море

Поездку на море ждут и загадывают, на нее копят и радостно выгружаются из поезда, автобуса, самолета или машины на побережье. И так обидно, когда после первого же купания в море приходится сталкиваться с появлением красной сыпи — она может быть как на всем теле, так и на ногах отдельно. И первая мысль: «аллергия». А может ли действительно быть аллергия на морскую воду? Об этом aif.ru рассказала заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.