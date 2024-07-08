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Соль воды. Иммунолог пояснила, бывает ли аллергия на море

Иногда при поездке в отпуск можно отметить, что на коже появилась сыпь после купания в море. И первая мысль, что это аллергия.

Источник: Reuters

Поездку на море ждут и загадывают, на нее копят и радостно выгружаются из поезда, автобуса, самолета или машины на побережье. И так обидно, когда после первого же купания в море приходится сталкиваться с появлением красной сыпи — она может быть как на всем теле, так и на ногах отдельно. И первая мысль: «аллергия». А может ли действительно быть аллергия на морскую воду? Об этом aif.ru рассказала заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.

Понятия «аллергия на море» не существует. Ведь аллергия — это атипичная чувствительность организма к белкам вещества или продуктам, а морская вода — это не что иное, как вода и соли.

Но, важно понимать, что нередко люди описывают следующие симптомы, когда контактируют с морской водой:

  • зуд кожи,
  • покраснение, включая красную сыпь после купания в море,
  • высыпания (в том числе и крапивница),
  • крайне редко — ангионевротические отеки.

Поэтому врачи предполагают, что подобные реакции связаны как с аллергией, так и с токсической реакцией, и вызывают их следующие вещества, которые могут содержаться в изобилии в морской воде:

  • йод,
  • бром,
  • цветущие морские растения и водоросли,
  • другие вещества, находящиеся в море, в том числе и мусор.

Кроме того, существуют и такие заболевания, как:

  • холодовая крапивница, которую вызывает прохладная вода. Также может вызываться обострение заболевания, если температура воды до +18 градусов.
  • фотодерматоз — это гиперчувствительность к ультрафиолетовым лучам, и морская вода выступает триггером в ее развитии.

Если у вас появилась сыпь после купания на море, понаблюдайте за собой. Возможно, она пройдет сама. А если симптомы усиливаются и появляются дополнительные, например отеки, повышенная температура тела и иные проявления, сразу же обращайтесь к врачу.