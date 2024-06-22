Соль повышает или понижает давление?

Чрезмерное потребление поваренной соли приводит к повышению артериального давления. Это является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Почему соль приводит к повышению давления?
О том, как избыток соли влияет на организм, рассказали в Национальном медицинском исследовательском центре терапии и профилактической медицины Минздрава РФ.
При потреблении большого количества соли (если постоянно досаливать пищу, злоупотреблять солениями, колбасами и другими продуктами с высоким содержанием натрия), организм не справляется с выведением этого элемента из организма. В результате натрий начинает скапливаться в теле, чем вызывает задержку жидкости. Кроме того, после соленой пищи человек испытывает жажду и выпивает много воды. Все это приводит к отечности сосудов и клеток эпителия.
Из-за спазма сосудов в органы начинает поступать меньшее количество крови. Эндокринная система начинает усиленно вырабатывать адреналин, чтобы поднять давление и нормализовать кровообращение. Но это приводит к еще большему спазму сосудов и перегрузке сердечной мышцы, так как сердце вынуждено перекачивать повышенный объем крови.
Все эти факторы и приводят к росту артериального давления.
Сколько допустимо потреблять соли в день?
Физиологическая потребность в соли составляет 1,5 г в день, отмечает Роспотребнадзор. Но современные люди потребляют ее в 2−4 раза больше. Согласно исследованиям, в некоторых странах потребление соли превышает 15 г в сутки, среди жителей Москвы и Твери этот показатель составляет в среднем 12 г.
При этом около 60−70% натрия человек получает с гастрономическими продуктами (колбасами, сосисками, копченостями, консервами, сырами и пр.), а 30−40% — с другой пищей (хлебом, салатами, кашами, супами и др.).
Чем опасен избыток соли?
По данным Всемирной организации здравоохранения, систематическое потребление соли в избыточном количестве повышает артериальное давление, что может приводить к следующим негативным последствиям:
- сердечно-сосудистой и почечной патологии;
- формированию почечных камней;
- артрозам;
- остеопорозу;
- раку желудка;
- заболеваниям глаз (глаукома, катаракта) и отеку век.
Особенно важно снизить потребление соли людям, со следующими заболеваниями:
- эпизодически повышенным артериальным давлением;
- артериальной гипертонией;
- сердечной недостаточностью;
- болезнями почек;
- болезнями печени.
Установлено, что при ограничении соли всего на 2−2,5 г (это пол чайной ложки) в день на треть снижается риск инсультов, инфарктов, сердечной недостаточности, операций стентирования и шунтирования коронарных сосудов, а также смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Источники: https://77.rospotrebnadzor.ru https://gnicpm.ru