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Соль повышает или понижает давление?

Врачи рассказали о том, как избыток соли влияет на артериальное давление и к каким последствиям может привести.

Источник: Freepik

Чрезмерное потребление поваренной соли приводит к повышению артериального давления. Это является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Почему соль приводит к повышению давления?

О том, как избыток соли влияет на организм, рассказали в Национальном медицинском исследовательском центре терапии и профилактической медицины Минздрава РФ.

При потреблении большого количества соли (если постоянно досаливать пищу, злоупотреблять солениями, колбасами и другими продуктами с высоким содержанием натрия), организм не справляется с выведением этого элемента из организма. В результате натрий начинает скапливаться в теле, чем вызывает задержку жидкости. Кроме того, после соленой пищи человек испытывает жажду и выпивает много воды. Все это приводит к отечности сосудов и клеток эпителия.

Из-за спазма сосудов в органы начинает поступать меньшее количество крови. Эндокринная система начинает усиленно вырабатывать адреналин, чтобы поднять давление и нормализовать кровообращение. Но это приводит к еще большему спазму сосудов и перегрузке сердечной мышцы, так как сердце вынуждено перекачивать повышенный объем крови.

Все эти факторы и приводят к росту артериального давления.

Сколько допустимо потреблять соли в день?

Физиологическая потребность в соли составляет 1,5 г в день, отмечает Роспотребнадзор. Но современные люди потребляют ее в 2−4 раза больше. Согласно исследованиям, в некоторых странах потребление соли превышает 15 г в сутки, среди жителей Москвы и Твери этот показатель составляет в среднем 12 г.

В соответствии с современными рекомендациями врачей количество потребляемой поваренной соли должно составлять 5−6 г в сутки. Это примерно две чайные ложки.

При этом около 60−70% натрия человек получает с гастрономическими продуктами (колбасами, сосисками, копченостями, консервами, сырами и пр.), а 30−40% — с другой пищей (хлебом, салатами, кашами, супами и др.).

Чем опасен избыток соли?

По данным Всемирной организации здравоохранения, систематическое потребление соли в избыточном количестве повышает артериальное давление, что может приводить к следующим негативным последствиям:

  • сердечно-сосудистой и почечной патологии;
  • формированию почечных камней;
  • артрозам;
  • остеопорозу;
  • раку желудка;
  • заболеваниям глаз (глаукома, катаракта) и отеку век.

Особенно важно снизить потребление соли людям, со следующими заболеваниями:

  • эпизодически повышенным артериальным давлением;
  • артериальной гипертонией;
  • сердечной недостаточностью;
  • болезнями почек;
  • болезнями печени.

Установлено, что при ограничении соли всего на 2−2,5 г (это пол чайной ложки) в день на треть снижается риск инсультов, инфарктов, сердечной недостаточности, операций стентирования и шунтирования коронарных сосудов, а также смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.