Соль повышает или понижает давление?

При потреблении большого количества соли (если постоянно досаливать пищу, злоупотреблять солениями, колбасами и другими продуктами с высоким содержанием натрия), организм не справляется с выведением этого элемента из организма. В результате натрий начинает скапливаться в теле, чем вызывает задержку жидкости. Кроме того, после соленой пищи человек испытывает жажду и выпивает много воды. Все это приводит к отечности сосудов и клеток эпителия.