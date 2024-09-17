Соль может помочь в борьбе с раком

Самые интересные открытия были сделаны в экспериментах с CAR-T терапией. Это инновационный метод лечения рака, при котором Т-клетки пациента генетически модифицируются для борьбы с опухолью. Активированные в среде с высоким содержанием натрия они оказались более эффективными в уничтожении раковых клеток как in vitro (в пробирке), так и в моделях на животных.