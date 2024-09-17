Соль может помочь в борьбе с раком

Они выяснили, что повышенная концентрация натрия в опухолевом микроокружении может усилить противоопухолевый иммунитет. Эксперты решили исследовать цитотоксические Т-лимфоциты. Это клетки иммунной системы, уничтожающие опухолевые клетки.
Оказалось, что Т-лимфоциты не только не страдают от высокой концентрации соли, но и становятся от нее более агрессивными в борьбе с раком.
С помощью современных методов анализа ученые выяснили, что повышенное содержание натрия в опухолевой ткани вызывает каскад изменений в Т-клетках. Эти перемены включают в себя активацию ключевых генов, связанных с иммунным ответом.
Механизм такого феномена, как выяснили исследователи, связан с изменением электрического потенциала мембраны Т-клеток. Так, из-за высокой концентрации натрия возникает гиперполяризация мембраны. Это, в свою очередь, усиливает сигналы, активирующие Т-клетки при встрече с опухолевыми антигенами.
Самые интересные открытия были сделаны в экспериментах с CAR-T терапией. Это инновационный метод лечения рака, при котором Т-клетки пациента генетически модифицируются для борьбы с опухолью. Активированные в среде с высоким содержанием натрия они оказались более эффективными в уничтожении раковых клеток как in vitro (в пробирке), так и в моделях на животных.
Работа ученых открывает новые горизонты в иммунотерапии рака. Они предполагают, что манипуляции с уровнем натрия могут стать новым инструментом в борьбе с онкозаболеваниями, усилив эффективность существующих методов лечения.
Помимо соли, от рака может защитить кофе. Причем напиток способен спасти от определенных видов заболевания.