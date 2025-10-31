Популярные темы
Sohu: подаренная Южной Кореей Трампу золотая корона оказалась позолоченной

Золото слишком дорогое, чтобы из него делать корону для Трампа, пишет китайское издание.

Источник: Reuters

Копия «Золотой короны из Чхонмачона», которую подарили президенту США Дональду Трампу в Южной Корее, позолоченная, это связано с высокой стоимостью драгоценного металла, материал из китайского издания Sohu перевел aif.ru.

«Стоит отметить, что золотая корона, полученная Трампом, изготовлена из меди и позолочена снаружи. Это связано с соображениями стоимости, если использовать чистое золото, то стоимость составит до 300 миллионов вон (16,8 млн рублей, — прим. ред.)», — говорится в материале.

Уточняется, что корону для Трампа изготавливали 20 дней.

Напомним, корону американскому лидеру подарили в среду, 29 октября, во время визита в Южную Корею.