Sohu: подаренная Южной Кореей Трампу золотая корона оказалась позолоченной

Копия «Золотой короны из Чхонмачона», которую подарили президенту США Дональду Трампу в Южной Корее, позолоченная, это связано с высокой стоимостью драгоценного металла, материал из китайского издания Sohu перевел aif.ru.
«Стоит отметить, что золотая корона, полученная Трампом, изготовлена из меди и позолочена снаружи. Это связано с соображениями стоимости, если использовать чистое золото, то стоимость составит до 300 миллионов вон (16,8 млн рублей, — прим. ред.)», — говорится в материале.
Уточняется, что корону для Трампа изготавливали 20 дней.
Напомним, корону американскому лидеру подарили в среду, 29 октября, во время визита в Южную Корею.