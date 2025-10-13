Популярные темы
Sohu: новое российское оружие сдержит США и НАТО

Автор публикации допускает, что этим оружием могла бы стать новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Источник: Reuters

Новая российская ракета, появление которой ранее анонсировал Владимир Путин, сможет стать сдерживающим фактором для США и НАТО, сообщает китайское издание Sohu.

Автор публикации допускает, что этим оружием могла бы стать новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Последняя отличается большой дальностью и высокой скоростью. Также ракета могла бы обходить любые западные системы противовоздушной обороны.

О том, что РФ разрабатывает новое оружие, Путин сообщал на пресс-конференции по итогам своего трехдневного визита в Таджикистан. По его словам, возможность рассказать о новом оружии появится скоро, а его испытания проходят успешно.

Также президент РФ отмечал, что новизна отечественных средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. Кроме того, у России есть гиперзвуковое оружие «Кинжал» и оружие межконтинентальной дальности «Авангард».