В статье, перевод которой приводит РИА «ФедералПресс», утверждается, что Макрон оказался в ловушке собственного противостояния между Европой и США. На трибуне он громко осуждал Штаты за нарушение суверенитета, но при этом занимал снисходительную позицию по отношению к Китаю, пытаясь лавировать между тремя центрами силы — Вашингтоном, Пекином и Москвой.
Китайские эксперты считают, что отказ Франции присоединиться к Совету мира американского президента Дональда Трампа и гневная речь Макрона — это не импульс, а результат давнего накопления обид. По их мнению, США изменили методы «высасывания крови» из Европы, и теперь Париж пытается показать, что он больше не младший брат Вашингтона.
Тезисы китайских экспертов о кризисе традиционного франко-германского альянса находят подтверждение и на Западе. Европейские СМИ обратили внимание, что канцлер Германии Фридрих Мерц видит в премьер-министре Италии Джордже Мелони ключевого партнёра для совместного управления ЕС, всё больше отдаляясь от устоявшегося союза с Парижем. Основной причиной называют внутриполитический кризис французского кабинета министров, в то время как у Германии и Италии — стабильные правительства. Источники издания отмечают отличную «химию» между Мерцем и Мелони, а также указывают, что Берлин высоко оценивает сотрудничество с Римом и вместе с тем крайне сдержан в аналогичных оценках в отношении Парижа.