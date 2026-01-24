Популярные темы
Sohu: Макрон в Давосе маскировал очками панику и политическую игру

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступал на форуме в Давосе в солнцезащитных очках, чтобы скрыть панику и расчёт в глазах. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Источник: Reuters

В статье, перевод которой приводит РИА «ФедералПресс», утверждается, что Макрон оказался в ловушке собственного противостояния между Европой и США. На трибуне он громко осуждал Штаты за нарушение суверенитета, но при этом занимал снисходительную позицию по отношению к Китаю, пытаясь лавировать между тремя центрами силы — Вашингтоном, Пекином и Москвой.

Китайские эксперты считают, что отказ Франции присоединиться к Совету мира американского президента Дональда Трампа и гневная речь Макрона — это не импульс, а результат давнего накопления обид. По их мнению, США изменили методы «высасывания крови» из Европы, и теперь Париж пытается показать, что он больше не младший брат Вашингтона.

Тезисы китайских экспертов о кризисе традиционного франко-германского альянса находят подтверждение и на Западе. Европейские СМИ обратили внимание, что канцлер Германии Фридрих Мерц видит в премьер-министре Италии Джордже Мелони ключевого партнёра для совместного управления ЕС, всё больше отдаляясь от устоявшегося союза с Парижем. Основной причиной называют внутриполитический кризис французского кабинета министров, в то время как у Германии и Италии — стабильные правительства. Источники издания отмечают отличную «химию» между Мерцем и Мелони, а также указывают, что Берлин высоко оценивает сотрудничество с Римом и вместе с тем крайне сдержан в аналогичных оценках в отношении Парижа.

Суверенитет: эволюция классической концепции
Суверенитет — это верховная власть государства над своей территорией и населением, независимость в принятии решений и проведении внешней политики. В эпоху глобализации, цифровых трансформаций и международных кризисов эта концепция остается одной из наиболее актуальных и дискуссионных в мировой политике. В статье разбираем, что такое суверенитет — от классических определений до современных вызовов.
