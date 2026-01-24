Sohu: Макрон в Давосе маскировал очками панику и политическую игру

Тезисы китайских экспертов о кризисе традиционного франко-германского альянса находят подтверждение и на Западе. Европейские СМИ обратили внимание, что канцлер Германии Фридрих Мерц видит в премьер-министре Италии Джордже Мелони ключевого партнёра для совместного управления ЕС, всё больше отдаляясь от устоявшегося союза с Парижем. Основной причиной называют внутриполитический кризис французского кабинета министров, в то время как у Германии и Италии — стабильные правительства. Источники издания отмечают отличную «химию» между Мерцем и Мелони, а также указывают, что Берлин высоко оценивает сотрудничество с Римом и вместе с тем крайне сдержан в аналогичных оценках в отношении Парижа.