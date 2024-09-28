Сохраняет молодость: диетолог раскрыла пользу квашеной капусты

Химический состав
Психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассессмента состояния здоровья человека, эксперт Elementaree Анна Ивашкевич рассказала, что квашеная капуста содержит почти все витамины (А, С, Е, Н, К, РР, U, группы В), микро- и макроэлементы. Кроме того, в ней есть клетчатка, биофлавоноиды, пектины, крахмал, белок, органические кислоты.
По словам эксперта, по содержанию витамина С — аскорбиновой кислоты — квашеная капуста превосходит даже лимоны. 100 грамм блюда обеспечат организм его суточной дозой.
Польза квашеной капусты для организма человека
Эксперт рассказала, что при регулярном потреблении продукта результаты будут заметны сразу.
Такой полученный в процессе ферментирования продукт улучшает зрение, повышает физическую и умственную активность, поднимает настроение, избавляет от бессонницы, хронической усталости, паразитов, заряжает энергией, очищает печень.
Кроме того, квашеная капуста способствует усвоению белка и качественному перевариванию мяса, восстанавливает полезную кишечную микрофлору и уничтожает патогенные микроорганизмы, затормаживает процессы старения, защищает от формирования злокачественных опухолей.
При этом калорийность квашеной капусты минимальна (до 20 килокалорий), в связи с этим ее можно есть вдоволь, что не отразится на фигуре.
Что касается сырой белокочанной капусты, с ней нужно быть осторожнее. У нее есть вредное свойство, которое может привести к проблемам с пищеварением.