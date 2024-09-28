Сохраняет молодость: диетолог раскрыла пользу квашеной капусты

Психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассессмента состояния здоровья человека, эксперт Elementaree Анна Ивашкевич рассказала, что квашеная капуста содержит почти все витамины (А, С, Е, Н, К, РР, U, группы В), микро- и макроэлементы. Кроме того, в ней есть клетчатка, биофлавоноиды, пектины, крахмал, белок, органические кислоты.