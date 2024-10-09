Сохранить улыбку. Врач перечислила правила здоровья зубов

Здоровые, ровные и красивые зубы, привлекательная улыбка — мечта любого современного человека. Как сохранить их на долгие годы, aif.ru рассказала директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова. Она описала 5 самых действенных лайфхаков.
Лайфхак 1. Использовать для гигиены не только щетку с пастой
Зубная щетка и паста — это то, что имеется на полочке в ванной у каждого человека, что мы берем с собой в дорогу, уверенные, что этого вполне достаточно для правильной гигиены полости рта. Но многие из нас недостаточно осведомлены о существующих сегодня средствах и предметах гигиены, призванных дополнить и улучшить уход за зубами.
Взять, к примеру, зубную нить. Лучше нее с очищением межзубных пространств ничто не справится, обычной зубной щетке это не по силам. Некоторые нити, например, суперфлоссы созданы специально для ухода за ортопедическими и ортодонтическими конструкциями.
Кстати, всем носящим брекет-системы, всевозможные накладки имеет смысл приобрести в личное пользование такой прибор, как ирригатор. С его помощью ваша гигиена станет еще лучше, к тому же он может оказаться весьма полезным в терапии различных заболеваний.
Лайфхак 2. Не оставлять без внимания тревожные симптомы
Сколько раз мы заглушали зубную боль таблетками, оправдывая себя отсутствием времени для лечения? А кровь во время чистки зубов? С ней сталкиваются многие, но не все спешат за консультацией к стоматологу. А между тем это может быть признаком серьезных заболеваний — пародонтита, гингивита, которые при отсутствии своевременного лечения могут привести к разрушению и потере зубов. Провокатором воспалительных заболеваний пародонта являются бактерии, которые скапливаются по десневой линии, а причина все та же — неправильная или недостаточная гигиена полости рта.
Сегодня доподлинно известно, что риск заболеваний пародонта повышается с возрастом, но роль спускового механизма могут взять на себя и другие болезни — сахарный диабет, остеопороз, вирусные инфекции. Вот почему так важно вовремя лечить имеющиеся болезни и не оставлять тревожные симптомы без внимания, будь то кровь во время чистки зубов или частая жажда.
Лайфхак 3. Отказаться от вредных привычек
Курение, злоупотребление алкоголем ухудшают состояние зубов и десен, лишая вас шансов на сохранение здоровой улыбки на долгие годы. У курильщиков зубная эмаль темнее по сравнению с теми, кто не имеет такой вредной привычки. Кроме того, никотин и смолы ухудшают состояние сосудистого русла, нарушают микроциркуляцию крови, что может привести к необратимым изменениям костной ткани, поражению пародонта и повышению риска различных болезней полости рта.
Что касается алкоголя, то он нарушает работу всех внутренних органов и систем, а это неизменно сказывается на стоматологическом статусе. Чем чаще и больше человек употребляет алкоголь, тем выше риск развития болезней пародонта и потери зубов.
Лайфхак 4. Правильно питаться
Сегодня много говорят о пользе правильного питания для здоровья сердца, желудка, поддержания себя в форме, но мало о том, какую пользу это приносит зубам. А ведь процесс переваривания пищи начинается еще в полости рта, когда зубы перемалывают попавшее в рот, а слюна смачивает и выделяет ферменты для улучшения этого процесса.
Чтобы зубы полноценно выполняли свою работу, их нужно тренировать, посильно нагружать, употребляя в пищу овощи и фрукты с твердой мякотью. Они же играют роль щетки, которая стирает зубной налет, так что здесь можно констатировать двойную, если не тройную пользу. В свежих плодах содержится немало витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья зубов и десен. Так что контролируйте свое питание и помните, что от него зависит не только ваша фигура и самочувствие, но и состояние полости рта.
Лайфхак 5. Регулярно посещать стоматолога
Все мы знаем, что стоматолога нужно посещать 2 раза в год, то есть каждые 6 месяцев, но многие ли выполняют эти рекомендации? Обычно мы обращаемся за помощью с уже конкретной проблемой, но ее вполне можно было предотвратить. Профилактические осмотры позволяют выявить болезнь на ранней стадии или спрогнозировать ее появление с учетом состояния полости рта, имеющихся сопутствующих заболеваний. Не секрет, что многие стоматологические недуги передаются по наследству. Если вы знаете об их существовании у своих ближайших родственников, имеет смысл более пристально следить за здоровьем своих зубов и десен, обращая внимание стоматолога на возможные проблемы.
Посещать врача следует хотя бы для того, чтобы проходить профессиональную чистку зубов. Ведь с помощью обычной зубной щетки удалить отложения зубного камня невозможно. Для этого создан специальный инструмент и средства, размягчающие отложения и удаляющие их не только с видимых поверхностей, но и межзубных пространств, десневых карманов. Завершается процедура чистки полировкой, которая замедляет образование новых отложений и продлевает красоту улыбки.