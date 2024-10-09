Сохранить улыбку. Врач перечислила правила здоровья зубов

Все мы знаем, что стоматолога нужно посещать 2 раза в год, то есть каждые 6 месяцев, но многие ли выполняют эти рекомендации? Обычно мы обращаемся за помощью с уже конкретной проблемой, но ее вполне можно было предотвратить. Профилактические осмотры позволяют выявить болезнь на ранней стадии или спрогнозировать ее появление с учетом состояния полости рта, имеющихся сопутствующих заболеваний. Не секрет, что многие стоматологические недуги передаются по наследству. Если вы знаете об их существовании у своих ближайших родственников, имеет смысл более пристально следить за здоровьем своих зубов и десен, обращая внимание стоматолога на возможные проблемы.