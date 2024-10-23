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Сохранить остроту: как правильно хранить кухонные ножи

Нож — один из главных инструментов на кухне. А острый нож — залог успеха в готовке. Эксперт рассказал, как сохранить его остроту.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash / CC0

Обычно ножи заточены на заводе и хорошо режут только первое время. А теряют они остроту из-за неправильного хранения. Об этом рассказали в «Порядке».

Как сделать так, чтобы ножи не тупились так быстро

Итак, чтобы ножи не теряли остроту, достаточно следовать правилам:

  • не бросать ножи в ящик стола с другими столовыми приборами или класть в раковину. Нужно их мыть отдельно и хранить в специальной настольной подставке или на магнитной полоске;
  • не рубить ножом кости;
  • периодически править ножи мусатом. Регулярная процедура отдаляет необходимость заточки, и ножи остаются острыми в течение длительного времени — до нескольких лет.

Чем правка лезвия отличается от заточки

Править лезвие — значит придавать клинку остроту с помощью мусата или простой точилки. А заточкой ножа обычно занимаются профессиональные мастера.

Однако не стоит каждый день точить ножи. С каждым разом лезвие становится тоньше. Обращайте внимание на то, насколько нож тупой. Так, если он мнет шкурку помидора, лучше лезвие заточить.

Где лучше всего хранить ножи

  • Настольные подставки. Деревянные или пластиковые подставки для ножей состоят из нескольких отделений для разного вида ножей — от больших до маленьких.
  • Органайзеры для выдвижных ящиков. Это та же подставка для ножей, только горизонтальная. Бывают как из пластика, так и из дерева.
  • Магнитные держатели. Это считается одним из самых удобных способов хранения ножей. Держатель можно прикрепить на кухонный фартук или стену. Так ножи всегда будут под рукой.

Ранее рассказали, что нельзя хранить в вакуумных пакетах.