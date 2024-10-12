Сохранить и преумножить. Трихолог раскрыла, как остановить выпадение волос

Конечно, существует множество домашних и народных рецептов против выпадения волос, вроде масок с касторовым и репейным маслами или репчатого лука, настойки перца стручкового и яичных желтков с коньяком. Однако врачи не рекомендуют заниматься самолечением, так как оно вряд ли будет эффективным без точного определения причины заболевания, а драгоценное время при этом будет потеряно, что может привести к необратимым последствиям. Кроме того, часто в попытке увеличить густоту шевелюры люди начинают использовать составы, не подходящие их типу волос и кожи головы, что может вызвать аллергическую реакцию или ухудшить общее состояние.