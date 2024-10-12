Сохранить и преумножить. Трихолог раскрыла, как остановить выпадение волос

Выпадение волос — проблема, с которой неожиданно может столкнуться каждый. Как предотвратить и остановить выпадение волос, aif.ru рассказала врач-косметолог, трихолог, доктор медицинских наук Анна Потапенко.
Причин, по которым волосы начинают активно редеть, масса: начиная от генетики и стрессов и заканчивая дефицитами питательных веществ, острыми и хроническими заболеваниями.
Почему тает прическа
Наиболее распространенной причиной выпадения волос считается андрогенетическая алопеция (АГА) — это состояние имеет наследственный характер и чаще всего затрагивает мужчин. У женщин шевелюра нередко начинает терять объемы на фоне гормональных колебаний, связанных с беременностью, менопаузой, приемом противозачаточных средств и некоторыми другими индивидуальными факторами.
«К общим для мужчин и женщин причинам можно отнести хронический стресс, несбалансированное питание и нарушение микрофлоры кишечника, которое приводит к нехватке витаминов и минералов, необходимых для здоровья волос, — уточняет эксперт. — В последнее время выпадение волос часто наблюдается и после перенесенных вирусных инфекций (включая Covid-19), которые провоцируют острый дефицит витаминов и микроэлементов. И, конечно, не стоит забывать, что с возрастом значительно замедляется скорость роста волос, они становятся более тонкими, уязвимыми и могут выглядеть уже не такими густыми — это естественный процесс старения».
Однако выпадение волос у мужчин и женщин происходит по-разному. У сильного пола заболевание затрагивает чаще всего определенные зоны (обычно первые залысины появляются на лбу и темени), тогда как у представительниц прекрасного пола волосы, как правило, выпадают равномерно по всей голове (диффузная алопеция).
Волосы отражают состояние организма в целом, поэтому, если они начали усиленно выпадать, важно незамедлительно обращаться к врачу-трихологу. А чтобы защитить себя от выпадения волос (и не только) важно регулярно проходить медицинские профилактические осмотры.
По словам эксперта, обратить особенное внимание надо на следующие сигналы:
- выпавших волос на расческе или подушке стало оставаться значительно больше, чем обычно;
- волосы потеряли объем и возникли непривычные сложности при укладке;
- ухудшился внешний вид и состояние волос — появились тусклость, сухость, ломкость.
Держитесь!
Секрет профилактики выпадения волос заключается в сбалансированном питании и качественном уходе за волосами и кожей головы без использования агрессивных химических составов. Для красоты шевелюры, по словам эксперта, важны витамины группы B, витамин E, биотин, железо и незаменимые жирные кислоты. Поэтому в свой рацион стоит включить:
- печень, почки, мясо,
- твердые сыры, творог, кисломолочные продукты,
- цельнозерновой и ржаной хлеб,
- желтки куриных яиц,
- бобовые и грибы,
- гречневую, кукурузную и овсяную крупы,
- зеленые и ярко окрашенные овощи,
- фрукты (яблоки, манго, киви);
- орехи, семена, зародыши пшеницы,
- растительные масла холодного отжима,
- жирные и полужирные сорта рыбы (лосось, макрель, сельдь, тунец, сардины), морепродукты.
Также полезно улучшать кровообращение кожи головы с помощью самомассажа. Для этого достаточно 1−2 раза в неделю в течение 5−10 минут проводить элементарные манипуляции: аккуратно сжимать волосы в кулаках до ощущения натяжения и легко массировать всю поверхность кожи головы кончиками пальцев.
Кроме того, для красоты волос важно управлять уровнем стресса — тут лучшими помощниками станут занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.
Как остановить выпадение волос?
Конечно, существует множество домашних и народных рецептов против выпадения волос, вроде масок с касторовым и репейным маслами или репчатого лука, настойки перца стручкового и яичных желтков с коньяком. Однако врачи не рекомендуют заниматься самолечением, так как оно вряд ли будет эффективным без точного определения причины заболевания, а драгоценное время при этом будет потеряно, что может привести к необратимым последствиям. Кроме того, часто в попытке увеличить густоту шевелюры люди начинают использовать составы, не подходящие их типу волос и кожи головы, что может вызвать аллергическую реакцию или ухудшить общее состояние.
Поэтому при появлении указанных выше симптомов наш эксперт рекомендует скорее обратиться к специалисту, который соберет анамнез, проведет осмотр, и назначит необходимые анализы. Такие исследования помогут правильно поставить диагноз и подобрать индивидуальную терапию.
В зависимости от причины заболевания, его стадии и индивидуальных особенностей пациента может меняться и продолжительность лечения. Как правило, этот процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, а иногда и дольше. Прекращение терапии происходит при достижении желаемого эффекта и стабилизации состояния пациента. Важно, чтобы решение принимал врач на основании тщательной оценки всех показателей здоровья.