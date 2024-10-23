Согревает и уменьшает боль: в чем польза имбиря

Сонливость, снижение иммунитета и недостаток витаминов — все это нормально для осени, которую также называют сезоном простуд.
Обычно сезонную простуду лечат народными методами, в том числе добавляют в рацион имбирь. Рассказываем, какими свойствами он обладает, в чем его польза для организма и в каком виде его лучше употреблять.
Польза имбиря для организма
Имбирь обладает рядом полезных свойств.
Тонизирует и согревает
Имбирь согревает в связи с тем, что он стимулирует кровообращение. Это также приводит и к лучшей концентрации и общему возбуждению. Следовательно, мозг начинает работать усерднее, поэтому, помимо прочего, улучшается память и мышление.
Влияет на вес
Имбирь является отличным средством для лечение ожирения и снижения уровня холестерина и сахара в крови.
Поддерживает сердце
Имбирь положительно влияет на сердце и сердечно-сосудистую систему. Он растворяет отложения в сосудах, стабилизирует артериальное давление, предупреждает ишемическую болезнь сердца, а также уменьшает риск возникновения инсультов и инфарктов миокарда.
Благоприятно воздействует на пищеварение
Имбирь положительно влияет на работу органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Корень улучшает пищеварение и положительно сказывается на метаболизме, расщепляя лишние газы в кишечнике.
Однако нельзя злоупотреблять имбирем при гастрите, язве желудка и других болезнях желудочно-кишечного тракта. Из-за раздражающего действия он способен обострить симптомы. Еще одно противопоказание — высокая температура. Согревающие свойства имбиря могут усилить жар.
Приносит пользу мозгу
Научно доказано, что имбирь является отличным средством для профилактики болезни Альцгеймера. По всей видимости, это происходит за счет высокого содержания антиоксидантов, которые способны замедлять хронические воспалительные процессы в организме.
В каком виде лучше всего употреблять имбирь
Полезнее всего употреблять свежий корень имбиря. Корнеплод не должен иметь плесневые пятна, быть сухим и сморщенным.
Далее по степени полезности идет маринованный имбирь — он сохраняет большинство витаминов и элементов и также подходит в качестве средства домашней медицины.
Также полезны специи из имбиря. Они также сохраняют полезные свойства, причем намного дольше, чем маринованный имбирь.
Рекомендуется употреблять не более 50 граммов имбиря в день. Конечно, передозировки этим корнеплодом не бывает, однако могут возникнуть такие неприятные симптомы, как рвота, тошнота, вздутие живота, диарея и изжога.
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