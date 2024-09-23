Согните пальцы: сигналы о помощи, которые должен знать каждый

Для того, чтобы показать, что вы находитесь в беде, нужно прижать большой палец к ладони, а затем согнуть остальные в кулак. Это движение нужно повторить несколько раз. Таким образом, вы как бы «мигаете» ладонью, что легко заметить со стороны.