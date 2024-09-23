Согните пальцы: сигналы о помощи, которые должен знать каждый

Каждый год 23 сентября отмечается Международный день жестового языка. Этот праздник был учреждён в 2017 году резолюцией ООН, в которой отмечалась важность жестового языка как уникальной части культуры и элемента языкового разнообразия.
При помощи жестов можно не только общаться с глухонемыми людьми, но и попросить о помощи. Рассказываем, как можно показать, что вы находитесь в беде.
Согнутые пальцы
Этот жест появился недавно — в 2020 году, во время пандемии коронавируса и самоизоляции. Тогда участились случаи домашнего насилия.
Для того, чтобы показать, что вы находитесь в беде, нужно прижать большой палец к ладони, а затем согнуть остальные в кулак. Это движение нужно повторить несколько раз. Таким образом, вы как бы «мигаете» ладонью, что легко заметить со стороны.
911 по пальцам
Этот жест имеет широкое распространение на Западе, а в странах СНГ мало кто о нем слышал.
Надо показать пальцами 911 — пять, четыре, один, один. 911 — это номер единого диспетчерского центра в некоторых странах, куда каждый гражданин может позвонить, чтобы сообщить о каком-либо происшествии, а уж оператор 911, оценив обстановку, передаст ваш вызов в нужную службу.
В России телефон службы спасения — 112, однако о жесте 911 сейчас знает и российская молодежь.
Как ещё можно попросить о помощи, чтобы не привлечь внимание злоумышленника
«Позвоните в полицию»
В социальных сетях распространяется новый метод просьбы о помощи.
Если вы находитесь в людном месте и вас держат в заложниках, предложите злоумышленнику пойти в какое-то хорошее место и скажите, что вы не знаете, как туда пройти.
В заметках напишите, например: «меня держат в заложниках» или «позвоните в полицию». Покажите телефон прохожим с просьбой объяснить, как добраться до какого-либо места.
Черная точка
Этот способ получил распространение еще в 2015 году.
Для того, чтобы показать, что вы находитесь в беде, нарисуйте на ладони черную точку и при возможности покажите потенциальным спасателям. Главное — не привлечь внимание злоумышленников.
Что делать, если кто-то показал, что он находится в беде
В такой ситуации нет приставки «пере». То есть тут нельзя переборщить и бояться сделать что-то лишнее.
Если вы увидели, что человек просит помощи, постарайтесь отвести его в людное место например, торговый центр, магазин или кафе. Если злоумышленник проявляет вербальное или физическое насилие, фиксируйте на видео и фото.
Лучшим решением будет позвонить в полицию. Не нужно переживать о том, что вам могло просто показаться и что из-за вас кому-то придется общаться с сотрудниками правоохранительных органов.
Потратить время на то, чтобы проверить, все ли хорошо у человека, правильнее, чем оставить его в беде.