Согласья нет: шведское законодательство приучает мужчин бояться женщин

Имеют место и более курьезные происшествия. Так несколько лет назад один житель Швеции оказался освобожден от обвинений в изнасиловании — на основании того, что во время акта он… спал. Сначала суд первой инстанции признал мужчину виновным — так как анализ ДНК, взятый у него и ребенка, родившегося у девушки, с которой он имел интрижку, подтвердил факт отцовства. Девушка не отрицала, что мужчина во время секса спал, но добавила, что позволила ему это сделать, так как надеялась, что его жена увидит происходящее и уйдет от него. Суд не поверил этим показаниям и приговорил шведа к двум с половиной годам лишения свободы. Однако апелляционный суд вердикт не подтвердил. Там прокурор не смог доказать, что мужчина бодрствовал, когда у него был секс с девушкой. Зато адвокаты выяснили, что мужчина страдает сексомнией — так называется психическое расстройство, при котором человек во время сна занимается сексом или проявляет другую сексуальную активность.