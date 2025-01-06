Согласья нет: шведское законодательство приучает мужчин бояться женщин

В публичном пространстве Швеции появилась петиция с призывом пересмотреть действующий в стране с 2018 года «Закон о согласии». Данный акт снял с мужчин презумпцию невиновности и возложил на них обязанность в случае надобности самостоятельно доказывать, что секс с женщиной был предпринят с ее согласия. Авторы закона рассматривали его в качестве «профилактической» меры, призванной приучить мужскую часть населения относиться к женщинам со вниманием и предупредительностью. И теперь шведские мужчины жалуются, что на практике это привело к многочисленным трагедиям — за решеткой оказались сотни невинных, ставших в глазах закона насильниками. Подробности — в материале «Известий».
«Изнасилование по неосторожности»
Наиболее громкий скандал с обвинениями в секс-преступлениях, получивший громкий международный резонанс, разразился в Швеции в 2010 году. В августе того года журналист-расследователь Джулиан Ассанж, посетив Швецию подписал соглашение с местной Пиратской партией — о размещении части серверов своего ресурса WikiLeaks на ее площадках. Сразу после этого местная прокуратура предъявила ему обвинения в изнасиловании — что многими было воспринято в качестве отработки политического заказа. Тем более, что с точки зрения многих тогдашних сторонних наблюдателей обвинение звучало очень странно. Обе женщины обвиняли Ассанжа не в том, что он насильственно над ними надругался, а в том, что он занимался с ними сексом без презерватива.
Эта история попортила Ассанжу много крови и стала катализатором его дальнейших неприятностей. Однако Ассанжу еще, можно сказать, повезло — так как обвинения ему были предъявлены еще по старому, более мягкому шведскому законодательству. А в 2018 году в Швеции был принят так называемый «Закон о согласии». Такое название получили поправки к уголовному кодексу, установившие, что любой половой акт требует предварительного «четкого» согласия обоих партнеров. Сторонники этих поправок настаивали, что они необходимы для того, чтобы привести шведское законодательство в соответствие с принятой в 2011 году Конвенцией Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним насилием (также она известна, как Стамбульская конвенция).
«Закон о согласии» крайне размыл границы такого понятия, как изнасилование. В частности, он ввел такой термин, как «изнасилование по неосторожности» (oaktsam våldtäkt), которое карается лишением свободы на срок до четырех лет. Таковыми велено считать «насильственные действия, при которых лицо проявляло безразличие к недобровольности участия другого лица в половом акте». Закон объявляет виновным того любовника, который, в частности, не получил четко выраженного «да!» и «неправильно проинтерпретировал сигналы другого человека», но не остановился.
По факту новый закон отменил презумпцию невиновности. Ибо любая женщина получила возможность постфактум назвать себя «жертвой изнасилования» и упечь мужчину за решетку — в том случае, если он не сумел доказать, что «правильно интерпретировал сигналы». Но откуда ему взять эти доказательства? Не идти же перед каждым сексом к юристу, чтобы подписать там соответствующий контракт с подписями и печатями? Тем более, что согласно новому закону «да» нужно вновь и вновь получать на протяжении всего полового акта. А вдруг партнер сначала согласился, а потом уже в процессе передумал? Причем именно подозреваемый должен будет объяснить суду, каким образом партнер дал свое согласие.
Авторы нового закона подчеркивали, что он, в первую, очередь, должен иметь воспитательное значение. Исследования шведских социологов показали, что корни насилия — «в мачизме, патриархальных представлениях о подчиненной роли женщины, гендерном неравенстве и дисбалансе власти, то есть, когда один член семьи осуществляет власть над другим через контроль, угрозы или физическую расправу». Именно для того, чтобы отучить шведских мужчин от столь вредных привычек и был придуман «Закон о согласии». Предполагалось, что он должен заставить представителей мужского пола со вниманием относиться к женским пожеланиям, приучить их видеть в женщине полноценную личность с неотъемлемыми правами.
Курьезы и трагедии
Сейчас, когда «Закон о согласии» действует уже более шести лет, шведские правящие элиты по-прежнему находят его и правильным, и эффективным. Так, недавно бывший министр юстиции Швеции Морган Йоханссон вновь похвалил «Закон о согласии», принятия которого он добился при поддержке радикальных феминистских организаций. По мнению Йохансона, благодаря этому акту права шведских женщин надежно защищены. Но у явления есть и обратная, темная сторона, о которой чиновники предпочитают лишний раз не вспоминать.
Шведская пресса приводит ряд примеров, когда мужчины становились жертвами ложных обвинений в изнасиловании. Вот типовой случай: одна 49-летняя женщина познакомилась в Интернете с мужчиной и приняла его приглашение — устроить свидание на принадлежащей тому квартире в Стокгольме. Они выпивали, после чего мужчина, изрядно нагрузившийся алкоголем, заснул. Пробуждение его оказалось в высшей степени неприятным: похмельного шведа разбудили прибывшие полицейские, доставившие его в изолятор временного содержания. Пораженный мужчина узнал, что вчерашняя собутыльница обвиняет его в том, что он над ней сексуально надругался. Ему грозил срок в тюрьме и перспектива выплаты немалой денежной компенсации.
Швед пришел в ужас, осознав, что попался на удочку профессиональной мошенницы и выпутаться будет очень сложно. Но у этой истории оказался сравнительно счастливый конец: мужчина подрядил толковых адвокатов, а тем удалось доказать, что женщина его оклеветала. Более того, ее и раньше уличали в подобном преступлении, когда она пыталась оговорить двух других мужчин. Тогда ее приговорили к восьми месяцам тюрьмы и компенсации на суммы в € 37 тыс. и € 30 тыс., которые она должна была выплатить пострадавшим. На этот же раз клеветница отделалась довольно легко: испытательным сроком, полицейским надзором и 120 часами общественных работ.
Имеют место и более курьезные происшествия. Так несколько лет назад один житель Швеции оказался освобожден от обвинений в изнасиловании — на основании того, что во время акта он… спал. Сначала суд первой инстанции признал мужчину виновным — так как анализ ДНК, взятый у него и ребенка, родившегося у девушки, с которой он имел интрижку, подтвердил факт отцовства. Девушка не отрицала, что мужчина во время секса спал, но добавила, что позволила ему это сделать, так как надеялась, что его жена увидит происходящее и уйдет от него. Суд не поверил этим показаниям и приговорил шведа к двум с половиной годам лишения свободы. Однако апелляционный суд вердикт не подтвердил. Там прокурор не смог доказать, что мужчина бодрствовал, когда у него был секс с девушкой. Зато адвокаты выяснили, что мужчина страдает сексомнией — так называется психическое расстройство, при котором человек во время сна занимается сексом или проявляет другую сексуальную активность.
12 декабря шведская прокуратура прекратила расследование в отношении французского футболиста, нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, открытое по подозрению в изнасиловании и двух случаях сексуальных домогательств. О подозрениях в отношении Мбаппе стало известно в середине осени. По данным шведских изданий, речь шла об инциденте, произошедшем 10 сентября в отеле в Стокгольме. Полиция получила сообщение об изнасиловании от женщины, вместе с которой футболиста видели в одном из ночных клубов города. Сам Мбаппе свою вину яростно отрицал — по его словам, все происходило по взаимному согласию. В итоге, веских улик в его отношении собрать ну удалось.
Главная жертва — демография
Невзирая на все вышесказанное, нет никаких сомнений в том, что изнасилования представляют для Швеции большую проблему. Этот вид преступлений в стране действительно очень распространен — что связывают с наплывом в государство мигрантов из третьего мира и деятельностью этнических банд. Это огромнейшее бедствие, с которым необходимо бороться. Но беда заключается в том, что «Закон о согласии» бьет вовсе не по реальным насильникам из числа мигрантов, а по коренным шведам, пытающимся ухаживать за женщинами.
Многим мужчинам, осужденным за нарушение «Закона о согласии», не сумевшим предъявить доказательств своей невиновности, приходится сидеть в тюрьме с настоящими насильниками и педофилами, что еще больше вредит их психическому и физическому здоровью. К слову, в настоящее время тюрьмы и исправительные учреждения Швеции переполнены членами этнических банд. Количество жалоб от заключенных за десять лет выросло на 150%. Арестанты жалуются на скученность, плохое обращение со стороны персонала, медленные сроки обработки дел, отвратительную еду и сломанные туалеты. Девяти тысяч мест, имеющихся в настоящее время в шведских тюрьмах, явно недостаточно. План правительства заключается в том, чтобы утроить количество мест для заключенных, но на его реализацию потребуется около десяти лет. Но даже по отбытию приговора жертвы «Закона о согласии» вынуждены жить с позорным штампом насильника, который нависает над ними в течение как минимум десяти лет.
В конце декабря 2024 года шведское правоконсервативное издание Bulletin опубликовало петицию с призывом пересмотреть дела лиц, осужденных по «Закону о согласии», тщательно разобраться в каждом из них, освободить невиновных и позволить им вернуться домой. «Не все из нас наслаждаются веселым Рождеством. В наших тюрьмах находится около сотни невинных молодых людей, осужденных за позорное преступление — изнасилование», — гласит петиция. Ее авторы считают, что по факту современное шведское законодательство априори считает любой половой акт изнасилованием — до момента, пока не доказано обратное. По их словам, на практике мужчине зачастую просто невозможно выполнить требования закона, и тогда его приговаривают к длительному тюремному заключению и заставляют выплатить женщине сотни тысяч крон в качестве «компенсации».
По мнению критиков «Закона о согласии», шведские суды установили практику, когда женщин в той или иной степени поощряют лгать об изнасилованиях. Ведь наказание за выявленную ложь зачастую оказывается незначительным. Зато «возмещение ущерба» от предполагаемого насильника делает ложные обвинения прибыльным бизнесом. «Вы, политики, обязаны действовать таким образом, чтобы защитить невинных людей, остановить их страдания и гарантировать, что наша правовая система действительно справедлива для всех», — требуют авторы петиции. По их мнению, Швеции нужен новый законодательный акт, который защитит общество от реальных насильников, но в то же время сохранит презумпцию невиновности и обеспечит правосудие в отношении жертв клеветы.
Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что акты, подобные «Закону о согласии», на защиту женщин отнюдь не направлены — являясь чисто идеологическим продуктом современного либерализма. «Такие законы направлены на разобщение общества и бьют по отношениям мужчин и женщин, по формированию между ними взаимодействия и общих ценностей. Они разрушают взаимное доверие представителей разных полов. Женщин приучают видеть практически в каждом мужчине потенциального насильника. Мужчин же заставляют видеть в каждой женщине потенциальную мошенницу, которая обдумывает возможность использовать себе на пользу имеющуюся правовую коллизию. А вот от настоящих насильников этот закон женщину не защищает. К реальным насильникам из числа мигрантов шведский закон зачастую относится снисходительно, не подвергая их чрезмерно суровым наказаниям», — говорит Еремина.
Она ссылается на статистику, свидетельствующую о том, что среди коренных шведских мужчин настоящих насильников немного, а львиную часть такого рода преступлений в Швеции совершают приезжие из третьего мира. «Получается, что теперь мужчины — сами по себе, женщины — сами по себе и между ними растет отчуждение. Люди начинают бояться знакомиться, вступать в близкие доверительные отношения, создавать семьи. Это уже сейчас сказывается на демографии — рождаемость в стране обновляет один антирекорд за другим», — заключает специалист.