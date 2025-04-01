«Согласовано» или «согласованно»: как правильно пишется слово

— Правило написания Н и НН в словах вызывает трудности даже у очень грамотных людей, — рассказала эксперт. — Часто бывает так, что в слове может писаться как одна, так и удвоенная Н. Чтобы не ошибиться в правописании, нужно сначала определить, к какой части речи относится слово, после чего выбрать верное написание. Часть речи всегда определяется в контексте. Если слово — краткое причастие, образованное от полного страдательного причастия, то в нем пишется одна буква Н. Если же перед нами наречие, то пишется столько Н, сколько было Н в слове, от которого оно образовано.