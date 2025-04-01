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«Согласовано» или «согласованно»: как правильно пишется слово

Как правильно написать слово в конкретной ситуации: «согласовано» или «согласованно»? Эти формы звучат одинаково, но зависят от контекста и выполняемой роли в предложении.

Анна Катунина
Автор ВФокусе Mail
Девушка читает, как правильно пишется: «согласовано» или «согласованно»
Источник: Freepik

Ошибки в написании слов — не редкость, особенно когда речь идет о таких схожих случаях, как «согласовано» и «согласованно». Эти слова звучат одинаково, но пишутся по-разному в зависимости от контекста. Чтобы избежать путаницы, важно понимать, как и когда применяется каждый вариант. В этой статье мы подробно объясним разницу, приведем примеры и дадим практические советы, чтобы вопрос про «согласовано» или «согласованно» больше не вызывал затруднений.

Как правильно писать слова «согласовано» и «согласованно»

Чтобы правильно использовать слова «согласовано» и «согласованно», важно учитывать их грамматическую функцию и контекст. Ошибки часто возникают из-за схожего звучания, но правильный выбор определяется правилами русского языка. Ниже мы разберем, как писать эти слова без ошибок.

Правила написания «согласовано»

«Согласовано» — это краткое страдательное причастие, которое отвечает на вопрос «что сделано?». Оно описывает результат действия и употребляется в основном в официальных текстах. Таким образом, «согласовано» указывает на результат согласования.

Правила написания «согласованно»

«Согласованно» — это наречие, которое отвечает на вопрос «как?». Оно обозначает способ действия и чаще используется для описания действий, выполненных слаженно, в гармонии. То есть «согласованно» описывает характер действия.

Примеры написания слов «согласовано» и «согласованно»

Справочники, где объясняется, как правильно пишется: «согласовано» или «согласованно»
Источник: Freepik

Примеры — лучший способ закрепить понимание разницы между «согласовано» и «согласованно». Рассмотрим, как эти слова используются в различных контекстах, чтобы избежать ошибок в их написании и применении.

Примеры со словом «согласовано»:

1. Время встречи было согласовано с руководством.

2. Ваше присутствие на мероприятии еще не согласовано.

3. Упрощение текста должно быть согласовано с редактором.

4. Проведение праздника на городской площади согласовано с администрацией.

5. Внесение правок должно быть согласовано с автором.

Примеры со словом «согласованно»:

1. Команда действовала согласованно, что обеспечило успех проекта.

2. Участники шествия двигались согласованно, соблюдая строй.

3. Работы на стройплощадке шли согласованно и без задержек.

4. Спортсмены согласованно выполнили все элементы программы.

5. Оркестр сыграл настолько согласованно, что публика была в восторге.

Почему в словах «согласовано» и «согласованно» часто допускают ошибки

Ошибки в написании слов «согласовано» и «согласованно» возникают из-за их схожего звучания и одинакового корня. Люди часто путают эти слова по следующим причинам:

  • одинаковое произношение. На слух сложно различить, используется причастие или наречие;
  • непонимание грамматической роли. Не все уверенно различают, где нужно использовать причастие (что сделано?), а где — наречие (как?);
  • недостаток практики. В повседневной речи такие формы встречаются реже, поэтому их применение вызывает сомнения;
  • отсутствие анализа контекста. Часто люди пишут слово автоматически, не задумываясь о его значении в предложении.

Чтобы избежать ошибок, важно учитывать смысл предложения, задавать правильный вопрос к слову и помнить, что выбор формы всегда зависит от контекста.

Советы эксперта, как запомнить верное написание слов

Девочка вспоминает, как правильно пишется: «согласовано» или «согласованно»
Источник: Freepik

В этом вопросе мы попросили помощи у Анастасии Крайниковой, филолога, старшего куратора Домашней школы «ИнтернетУрок».

— Правило написания Н и НН в словах вызывает трудности даже у очень грамотных людей, — рассказала эксперт. — Часто бывает так, что в слове может писаться как одна, так и удвоенная Н. Чтобы не ошибиться в правописании, нужно сначала определить, к какой части речи относится слово, после чего выбрать верное написание. Часть речи всегда определяется в контексте. Если слово — краткое причастие, образованное от полного страдательного причастия, то в нем пишется одна буква Н. Если же перед нами наречие, то пишется столько Н, сколько было Н в слове, от которого оно образовано.

Другие слова, в которых часто допускают ошибки

Ошибки в написании слов встречаются не только в случае с «согласовано» и «согласованно». В русском языке есть множество словесных пар, которые вызывают затруднения из-за схожего звучания или написания. Давайте рассмотрим другие примеры таких слов, чтобы лучше понимать правила их использования.

  • надеть одежду (на себя);
  • одеть ребенка (кого-то).

  • компания друзей (группа людей);
  • рекламная кампания (мероприятие).

3. «Экономичный» / «экономный»:

  • экономичный автомобиль (потребляющий мало ресурсов);
  • экономный человек (бережливый).

4. «Памятный» / «памятливый»:

  • памятный день (запоминающийся);
  • памятливый человек (обладающий хорошей памятью).

6. «Единичный» / «единственный»:

  • единичный случай (однократный);
  • единственный выход (только один).

7. «Дипломант» / «дипломат»:

  • дипломант конкурса (победитель или участник);
  • дипломат страны (представитель).

8. «Ограничить» / «отграничить»:

  • ограничить доступ (уменьшить);
  • отграничить территорию (разделить).

9. «Гармонический» / «гармоничный»:

Эксперт: Анастасия Крайникова, филолог, старший куратор Домашней школы «ИнтернетУрок»