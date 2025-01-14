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«Согласно»: нужна запятая или нет

Согласно правилам русского языка, слово «согласно» выделяется запятой в зависимости от его роли в предложении.

Девушки проверяют, ставится ли запятая после слова «согласно»
Источник: Freepik

Чаще всего слово «согласно» встречается в официальных документах и деловой переписке. То есть это именно тот случай, когда от верной пунктуации зависит репутация. Чтобы твердо уяснить, когда нужна запятая рядом со словом «согласно», а когда ставить ее не надо, читайте эту статью, где на конкретных примерах разберем, как различные грамматические признаки слова влияют на его роль в предложении. А понимание этого отбросит всякие сомнения при постановке запятой.

Какую роль в предложении играет «согласно»

В различном контексте слово «согласно» в предложении может быть разными частями речи. Например, в предложении «Руководство согласно с новыми тарифами» — это средний род краткой формы прилагательного «согласный». Чтобы понять это, достаточно поставить вопрос к существительному — руководство (каково?) согласно. В этом случае слово «согласно» выполняет роль сказуемого.

Если слово отвечает на вопрос «как?», то это наречие в роли обстоятельства. Например, «И согласно все опять стали жить да поживать».

Из приведенных примеров очевидно, что сказуемое в форме краткого прилагательного и наречие в роли обстоятельства запятой не выделяются.

В случае канцеляризмов, таких как «Работники должны действовать согласно инструкции» или «Согласно договору, план поставки выполнен», это производный предлог, образующий синтаксическую конструкцию с существительным в дательном падеже «согласно (чему?) инструкции, договору».

Эта предложно-именная конструкция зависит от глагола и выступает в роли обстоятельства образа действия. Правила русского языка допускают постановку запятой, если производный предлог стоит в начале предложения. Не будет ошибкой и ее отсутствие. Главное помнить, что существительное всегда применяется в форме дательного падежа: «согласно (чему?) правилу», а не «согласно (чего?) правила».

Когда слово «согласно» нужно выделять запятыми

Школьница с учебниками, где разъясняется, обособляется ли слово «согласно»

Итак, в начале предложения производный предлог со словом «согласно» выделяется знаком препинания на усмотрение автора. Обособленный запятой оборот в устной речи будет выделен интонационно. Так, оба предложения «Согласно расписанию поезд пришел вовремя» и «Согласно расписанию, поезд пришел вовремя» написаны верно.

Кандидат филологических наук, доцент СПбГУ Наталья Прокофьева дает четкий алгоритм:

— Оборот с предлогом «согласно» обособляется в трех случаях:

  • если имеет значение причины: «Согласно предварительным договоренностям, мы быстро распределили зоны ответственности и принялись за работу»;

  • если стоит между подлежащим и сказуемым: «Фильм, согласно мнению большинства, был совершенно провальным»;

  • если входит в состав придаточного: «Они заключили договор, согласно которому каждый оставался в выигрыше».

Рассмотрим все случаи, когда производный предлог обязательно выделяется запятыми.

1. Когда оборот со словом «согласно» разделяет в предложении подлежащее и сказуемое. Пример: «Все состояние, согласно завещанию, было вложено в произведения искусства».

2. Если оборот со словом «согласно» находится в середине предложения. Пример: «Она должна была пробыть в Англии, согласно заключенному контракту, не менее двух лет».

3. Когда достаточно распространенный оборот включает причину того, о чем говорится в предложении. Пример: «Древние Афины, согласно заключенному мирному договору, сохранили свою независимость». Здесь оборот со словом «согласно» поясняет, почему Афины остались независимыми.

4. В сложноподчиненном предложении оборот отделяется запятой перед словом «согласно», если стоит в начале придаточной части. Пример: «Работникам даны жесткие инструкции, согласно которым они должны соблюдать технику безопасности».

Когда запятые при слове «согласно» ставить не надо

Учитель объясняет, когда слово «согласно» не обособляется запятой
Источник: https://ru.freepik.com/

Запятая не ставится, если оборот-обстоятельство со словом «согласно» связан по смыслу со сказуемым или является его частью. Например, «Он был человеком чистой веры и большинство важных дел решал согласно пути закона». В этом примере речь идет не о решении важных дел, а именно о том, как человек их решал — «согласно пути закона». Если убрать оборот-обстоятельство, утратится смысл предложения. А значит, это часть сказуемого «решал».

Запомним другие случаи, когда слово «согласно» не обособляется запятыми.

1. Когда «согласно» — краткое прилагательное. Отвечает на вопрос «каково?» и в предложении выполняет роль сказуемого. Пример: «Руководство штаба согласно с планом наступления».

2. Если слово «согласно» — наречие, отвечающее на вопрос «как?» и выполняющее в предложении роль обстоятельства. Пример: «Розовый бант на ее голове согласно кивнул».

Примеры предложений со словом «согласно»

Как видите, чтобы решить, необходима ли запятая рядом со словом «согласно», достаточно понять, к какой части речи оно относится. Если это наречие, краткое прилагательное или смысловая часть сказуемого, то запятая не ставится. Запятая после производного предлога в начале предложения ставится факультативно — то есть допустимы оба варианта.

Если такой предлог разбивает основу предложения — то есть вклинивается между подлежащим и сказуемым — смело выделяйте его запятыми. Обособляется также оборот со словом «согласно» в середине предложения и когда он указывает на причину. Запятая ставится перед словом «согласно» в сложноподчиненном предложении.

Закрепим эти знания на примерах.

  • Согласно ответу руководителя, отпуск придется отложить.

  • Согласно приведенным данным экономическая ситуация оставляет желать лучшего.

  • Принято решение действовать согласно указанному плану.

  • Согласно приведенным объяснениям наречие «согласно» запятыми не выделяется.

  • Ученики согласно закивали головами.

  • Не с глаголом пишется раздельно согласно правилам русского языка.

  • Продавец берет на себя расходы согласно договору перевозки.

  • Согласно условиям договора, автор не может нарушить сроки написания книги.

  • Все девушки, согласно традициям веры, должны хранить чистоту до брака.

  • Народ верил, что, согласно легенде, щедрый урожай даруют боги.

  • Художник воплотил в портрете образ, согласно которому красавицы должны пылать румянцем.

  • Весь путь философа определяется согласно внутреннему закону под названием «совесть».

Почему постановка запятых при этом слове вызывает затруднения

Наталья Прокофьева объяснила затруднения при постановке знаков пунктуации так:

— Трудности вызывают те случаи, когда «согласно» — производный предлог. Тогда можно руководствоваться такими наблюдениями: если оборот тесно связан со сказуемым, то есть его нельзя убрать из предложения без утраты смысла, запятые не ставятся. Пример: «Он выполнил работу согласно полученным указаниям».

Во всех других случаях при расстановке знаков препинания при слове «согласно» эксперт предлагает использовать следующий алгоритм:

1. Определить часть речи.

2. Определить функцию в предложении.

Другие случаи, когда при постановке запятых часто допускают ошибки

Школьник проверяет в интернете, ставится ли запятая после слова «согласно»
Источник: Unsplash

Из всего многообразия аспектов русского языка наибольшее затруднение вызывает пунктуация. Одни считают, что единственно верное оформление предложения — это удобно. Другие отвергают узкие рамки, выступая за свободу самовыражения.

На самом деле правила пунктуации довольно гибкие. Именно эта гибкость нередко и приводит к ошибкам при ее постановке. Причем чаще ставят лишние запятые, чем их пропускают. Например, ими «грешат» в сложноподчиненных предложениях с двумя компонентами в зависимой части: «Скажи, где и когда мы сможем встретиться».

Рассмотрим другие случаи с частыми ошибками при постановке запятых.

1. Речевая пауза не всегда требует запятой на письме. Например, в предложении «Уборке дома и суете на кухне она предпочитала лесные прогулки» пауза перед «она» просит поставить запятую, но она здесь не нужна.

Еще один пример с необособленным обстоятельством: «Я понял, что над огромным, раскинутым во все стороны морем человек не властен». Здесь хочется поставить ненужную запятую перед словом «человек», поскольку в речи есть пауза.

2. Часто лишней запятой отделяют причастный оборот, стоящий до определяемого слова. Например, в предложении «Сорванные с вечера яблоки наполнили дом ароматом лета» запятая не нужна. Выделение пунктуацией будет к месту в таком варианте: «Яблоки, сорванные с вечера, наполнили ароматом дом».

3. Часто запятой ошибочно отделяют слово «однако». Этот союз не требует запятой, если используется в качестве противопоставления — его можно заменить на «но». Например, «Она была уверена в своем решении, однако обстоятельства сложились иначе».

4. Так и хочется поставить запятую в устойчивых выражениях с повторяющимися союзами, но этого делать не надо. Просто помним, что фразеологизмы «И смех и грех», «Ни рыба ни мясо», «Ни жив ни мертв» пишутся без запятой.

5. При перечислении неоднородных характеристик запятая не ставится. Например, «Невеста предстала перед гостями в белоснежном подвенечном платье». И смело ставим запятые при перечислении одного свойства: «Зал был украшен синими, красными, белыми шарами».

Список источников

1. Предложения со словом «согласно». Sinonum.org.

2. Горшков А. Проблема лишних запятых: как соотносятся правила пунктуации и привычки пишущих. Грамота.ру.

Автор: Наталия Чернышова

Эксперт: Наталья Прокофьева, кандидат филологических наук, доцент СПбГУ