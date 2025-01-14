«Согласно»: нужна запятая или нет

Чаще всего слово «согласно» встречается в официальных документах и деловой переписке. То есть это именно тот случай, когда от верной пунктуации зависит репутация. Чтобы твердо уяснить, когда нужна запятая рядом со словом «согласно», а когда ставить ее не надо, читайте эту статью, где на конкретных примерах разберем, как различные грамматические признаки слова влияют на его роль в предложении. А понимание этого отбросит всякие сомнения при постановке запятой.