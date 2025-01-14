«Согласно»: нужна запятая или нет

Чаще всего слово «согласно» встречается в официальных документах и деловой переписке. То есть это именно тот случай, когда от верной пунктуации зависит репутация. Чтобы твердо уяснить, когда нужна запятая рядом со словом «согласно», а когда ставить ее не надо, читайте эту статью, где на конкретных примерах разберем, как различные грамматические признаки слова влияют на его роль в предложении. А понимание этого отбросит всякие сомнения при постановке запятой.
Какую роль в предложении играет «согласно»
В различном контексте слово «согласно» в предложении может быть разными частями речи. Например, в предложении «Руководство согласно с новыми тарифами» — это средний род краткой формы прилагательного «согласный». Чтобы понять это, достаточно поставить вопрос к существительному — руководство (каково?) согласно. В этом случае слово «согласно» выполняет роль сказуемого.
Если слово отвечает на вопрос «как?», то это наречие в роли обстоятельства. Например, «И согласно все опять стали жить да поживать».
Из приведенных примеров очевидно, что сказуемое в форме краткого прилагательного и наречие в роли обстоятельства запятой не выделяются.
В случае канцеляризмов, таких как «Работники должны действовать согласно инструкции» или «Согласно договору, план поставки выполнен», это производный предлог, образующий синтаксическую конструкцию с существительным в дательном падеже «согласно (чему?) инструкции, договору».
Эта предложно-именная конструкция зависит от глагола и выступает в роли обстоятельства образа действия. Правила русского языка допускают постановку запятой, если производный предлог стоит в начале предложения. Не будет ошибкой и ее отсутствие. Главное помнить, что существительное всегда применяется в форме дательного падежа: «согласно (чему?) правилу», а не «согласно (чего?) правила».
Когда слово «согласно» нужно выделять запятыми
Итак, в начале предложения производный предлог со словом «согласно» выделяется знаком препинания на усмотрение автора. Обособленный запятой оборот в устной речи будет выделен интонационно. Так, оба предложения «Согласно расписанию поезд пришел вовремя» и «Согласно расписанию, поезд пришел вовремя» написаны верно.
Кандидат филологических наук, доцент СПбГУ Наталья Прокофьева дает четкий алгоритм:
— Оборот с предлогом «согласно» обособляется в трех случаях:
если имеет значение причины: «Согласно предварительным договоренностям, мы быстро распределили зоны ответственности и принялись за работу»;
если стоит между подлежащим и сказуемым: «Фильм, согласно мнению большинства, был совершенно провальным»;
если входит в состав придаточного: «Они заключили договор, согласно которому каждый оставался в выигрыше».
Рассмотрим все случаи, когда производный предлог обязательно выделяется запятыми.
1. Когда оборот со словом «согласно» разделяет в предложении подлежащее и сказуемое. Пример: «Все состояние, согласно завещанию, было вложено в произведения искусства».
2. Если оборот со словом «согласно» находится в середине предложения. Пример: «Она должна была пробыть в Англии, согласно заключенному контракту, не менее двух лет».
3. Когда достаточно распространенный оборот включает причину того, о чем говорится в предложении. Пример: «Древние Афины, согласно заключенному мирному договору, сохранили свою независимость». Здесь оборот со словом «согласно» поясняет, почему Афины остались независимыми.
4. В сложноподчиненном предложении оборот отделяется запятой перед словом «согласно», если стоит в начале придаточной части. Пример: «Работникам даны жесткие инструкции, согласно которым они должны соблюдать технику безопасности».
Когда запятые при слове «согласно» ставить не надо
Запятая не ставится, если оборот-обстоятельство со словом «согласно» связан по смыслу со сказуемым или является его частью. Например, «Он был человеком чистой веры и большинство важных дел решал согласно пути закона». В этом примере речь идет не о решении важных дел, а именно о том, как человек их решал — «согласно пути закона». Если убрать оборот-обстоятельство, утратится смысл предложения. А значит, это часть сказуемого «решал».
Запомним другие случаи, когда слово «согласно» не обособляется запятыми.
1. Когда «согласно» — краткое прилагательное. Отвечает на вопрос «каково?» и в предложении выполняет роль сказуемого. Пример: «Руководство штаба согласно с планом наступления».
2. Если слово «согласно» — наречие, отвечающее на вопрос «как?» и выполняющее в предложении роль обстоятельства. Пример: «Розовый бант на ее голове согласно кивнул».
Примеры предложений со словом «согласно»
Как видите, чтобы решить, необходима ли запятая рядом со словом «согласно», достаточно понять, к какой части речи оно относится. Если это наречие, краткое прилагательное или смысловая часть сказуемого, то запятая не ставится. Запятая после производного предлога в начале предложения ставится факультативно — то есть допустимы оба варианта.
Если такой предлог разбивает основу предложения — то есть вклинивается между подлежащим и сказуемым — смело выделяйте его запятыми. Обособляется также оборот со словом «согласно» в середине предложения и когда он указывает на причину. Запятая ставится перед словом «согласно» в сложноподчиненном предложении.
Закрепим эти знания на примерах.
Согласно ответу руководителя, отпуск придется отложить.
Согласно приведенным данным экономическая ситуация оставляет желать лучшего.
Принято решение действовать согласно указанному плану.
Согласно приведенным объяснениям наречие «согласно» запятыми не выделяется.
Ученики согласно закивали головами.
Не с глаголом пишется раздельно согласно правилам русского языка.
Продавец берет на себя расходы согласно договору перевозки.
Согласно условиям договора, автор не может нарушить сроки написания книги.
Все девушки, согласно традициям веры, должны хранить чистоту до брака.
Народ верил, что, согласно легенде, щедрый урожай даруют боги.
Художник воплотил в портрете образ, согласно которому красавицы должны пылать румянцем.
Весь путь философа определяется согласно внутреннему закону под названием «совесть».
Почему постановка запятых при этом слове вызывает затруднения
Наталья Прокофьева объяснила затруднения при постановке знаков пунктуации так:
— Трудности вызывают те случаи, когда «согласно» — производный предлог. Тогда можно руководствоваться такими наблюдениями: если оборот тесно связан со сказуемым, то есть его нельзя убрать из предложения без утраты смысла, запятые не ставятся. Пример: «Он выполнил работу согласно полученным указаниям».
Во всех других случаях при расстановке знаков препинания при слове «согласно» эксперт предлагает использовать следующий алгоритм:
1. Определить часть речи.
2. Определить функцию в предложении.
Другие случаи, когда при постановке запятых часто допускают ошибки
Из всего многообразия аспектов русского языка наибольшее затруднение вызывает пунктуация. Одни считают, что единственно верное оформление предложения — это удобно. Другие отвергают узкие рамки, выступая за свободу самовыражения.
На самом деле правила пунктуации довольно гибкие. Именно эта гибкость нередко и приводит к ошибкам при ее постановке. Причем чаще ставят лишние запятые, чем их пропускают. Например, ими «грешат» в сложноподчиненных предложениях с двумя компонентами в зависимой части: «Скажи, где и когда мы сможем встретиться».
Рассмотрим другие случаи с частыми ошибками при постановке запятых.
1. Речевая пауза не всегда требует запятой на письме. Например, в предложении «Уборке дома и суете на кухне она предпочитала лесные прогулки» пауза перед «она» просит поставить запятую, но она здесь не нужна.
Еще один пример с необособленным обстоятельством: «Я понял, что над огромным, раскинутым во все стороны морем человек не властен». Здесь хочется поставить ненужную запятую перед словом «человек», поскольку в речи есть пауза.
2. Часто лишней запятой отделяют причастный оборот, стоящий до определяемого слова. Например, в предложении «Сорванные с вечера яблоки наполнили дом ароматом лета» запятая не нужна. Выделение пунктуацией будет к месту в таком варианте: «Яблоки, сорванные с вечера, наполнили ароматом дом».
3. Часто запятой ошибочно отделяют слово «однако». Этот союз не требует запятой, если используется в качестве противопоставления — его можно заменить на «но». Например, «Она была уверена в своем решении, однако обстоятельства сложились иначе».
4. Так и хочется поставить запятую в устойчивых выражениях с повторяющимися союзами, но этого делать не надо. Просто помним, что фразеологизмы «И смех и грех», «Ни рыба ни мясо», «Ни жив ни мертв» пишутся без запятой.
5. При перечислении неоднородных характеристик запятая не ставится. Например, «Невеста предстала перед гостями в белоснежном подвенечном платье». И смело ставим запятые при перечислении одного свойства: «Зал был украшен синими, красными, белыми шарами».
Список источников
1. Предложения со словом «согласно». Sinonum.org.
2. Горшков А. Проблема лишних запятых: как соотносятся правила пунктуации и привычки пишущих. Грамота.ру.
Автор: Наталия Чернышова
Эксперт: Наталья Прокофьева, кандидат филологических наук, доцент СПбГУ