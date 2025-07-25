Соглашение США и ЕС по Украине: сколько европейцы будут спонсировать Киев

США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейцы заплатят полную стоимость вооружения, передаваемого на Украину. Президент США Дональд Трамп рассказал, что оно будет отправляться сначала в Европу, а потом распределяться. Часть попадет в Киев.
— Они будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад, — отметил американский лидер, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что европейцам будет трудно восполнить американскую помощь, которая урезается. По оценкам эксперта, средств может хватить на срок до двух лет.
— Если денег не будет, то не будет и вооружения. У Трампа такой прагматизм и реализм, — отметил собеседник ВФокусе Mail.
Блохин напомнил, что Трамп находится на посту президента США временно и через 3,5 года ситуация может измениться.
— Скорее всего, они будут выходить из этого хронометража, и тут ключевым фактором будет ситуация на поле боя. Полный отказ возможен только при условии разгрома ВСУ, — предположил политолог.
Также европейцы будут заботиться и о своих запасах оружия, учитывая, что взят курс на милитаризацию.