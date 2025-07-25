Соглашение США и ЕС по Украине: сколько европейцы будут спонсировать Киев

— Они будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад, — отметил американский лидер, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта.