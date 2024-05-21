Софи Лорен по-советски: 75 лет со дня рождения Любови Полищук

Любовь Полищук мечтала стать балериной, затем эстрадной певицей, а стала актрисой. После одной из первых проб в кино Полищук не снимали несколько лет. Заявили, что у нее «лицо несоветской женщины». Отметив сходство актрисы с Софи Лорен, вынесли вердикт — не подходит советскому кинематографу.
Дебют в «Двенадцати стульях» (1976) позволил режиссерам разглядеть артистку. Она снялась более чем в 100 фильмах, в большинстве своем это были эпизоды. Однако своим появлением на экране она затмевала порой главных героев.
Среди самых популярных ролей — Жаннетт в «Приключениях принца Флоризеля», Лариса в «Золотой мине», Зина в «Интердевочке», жена посла в «Ширли-Мырли», Ирина в драме «Любовь с привилегиями», Любовь Григорьевна в комедийном сериале «Моя прекрасная няня» и Клавдия Плавникова в сериале «Звезда эпохи» (2005). Яркая, колоритная и непохожая ни на кого Любовь Полищук была такой в жизни и на экране.
В 2005-м актрисе диагностировали рак позвоночника, по одной из версий — вследствие автомобильной аварии. После этого Полищук играла на сцене и на съемочной площадке в специальном ортопедическом корсете. Через год состояние актрисы резко ухудшилось, в ноябре 2006 года она умерла.
21 мая 2024 года актрисе могло бы исполниться 75 лет.