Софи Лорен по-советски: 75 лет со дня рождения Любови Полищук

Среди самых популярных ролей — Жаннетт в «Приключениях принца Флоризеля», Лариса в «Золотой мине», Зина в «Интердевочке», жена посла в «Ширли-Мырли», Ирина в драме «Любовь с привилегиями», Любовь Григорьевна в комедийном сериале «Моя прекрасная няня» и Клавдия Плавникова в сериале «Звезда эпохи» (2005). Яркая, колоритная и непохожая ни на кого Любовь Полищук была такой в жизни и на экране.