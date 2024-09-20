Софи Лорен 90 лет: Семь интересных фактов из жизни актрисы

Устав ждать, Карло и Софи тайно поженились в Мексике. Потом им все же пришлось оформить развод, чтобы Понти не обвинили в двоеженстве. В итоге долгожданный развод ему дали, и 9 апреля 1966 года он вторично женился на Софи. Они прожили вместе порядка 50 лет. Именно муж, кстати, посоветовал Софи попробовать себя в кино. После смерти супруга Карло Понти в 2007 году актриса не стала заводить другие любовные отношения.