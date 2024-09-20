Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Софи Лорен 90 лет: Семь интересных фактов из жизни актрисы

Сегодня, 20 сентября, живой легенде итальянского кино Софи Лорен исполняется 90 лет. В честь юбилея великой актрисы расскажем интересные факты из ее биографии.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Крайне бедное детство

София родилась в Риме. Девочку и ее сестру воспитывала мать, несостоявшаяся актриса Ромильда Вейн. Отец Софии Риккардо Шиколоне отказался жениться на ее матери. Детство и юность будущей дивы прошли в небольшом рыбацком городке Поццуоли около Неаполя. Семья жила крайне бедно. В доме Софии даже не было детских кроватей и игрушек. Кроме того, девочке приходилось терпеть издевательства сверстников, потому что она была внебрачным ребенком.

Победа на конкурсе красоты в 14 лет и платье из штор

Когда Софии исполнилось 14 лет, мама отправила ее на конкурсы красоты «Королева моря» и «12 принцесс». Для этого события бабушка сшила для девочки розовое платье из штор, которые висели в гостиной. Тогда Софи была еще застенчивой, но она все равно стала одной из принцесс-победительниц и получила приз в виде рулона обоев, 35 долларов и билет в Рим.

Большая любовь с 16 лет и выкидыши

В 16 лет на конкурсе красоты она встретила свою любовь и будущего мужа. Это был продюсер Карло Понти, который был старше девушки на 22 года. Кроме того, он был женат. Между ними вспыхнула страсть, которая переросла в глубокое чувство, но развод католику Понти должен был разрешить Ватикан.

Устав ждать, Карло и Софи тайно поженились в Мексике. Потом им все же пришлось оформить развод, чтобы Понти не обвинили в двоеженстве. В итоге долгожданный развод ему дали, и 9 апреля 1966 года он вторично женился на Софи. Они прожили вместе порядка 50 лет. Именно муж, кстати, посоветовал Софи попробовать себя в кино. После смерти супруга Карло Понти в 2007 году актриса не стала заводить другие любовные отношения.

У Софии было два выкидыша, после чего она несколько лет проходила курс терапии от бесплодия. Благодаря этому в 1968 году она родила первого ребенка — сына Карло Понти-младшего, а четыре года спустя — сына Эдоардо.

Критика режиссеров

Первые попытки Софи в кино были неудачными. Продюсеры и режиссеры не хотели ее снимать, заявляя, что она нефотогеничная, что у нее слишком длинный нос и полные губы. Кто-то уговаривал ее сделать пластическую операцию, кто-то просил сбросить лишний вес. Однако Софи все же начала сниматься в кино и к середине 50-х годов стала звездой.

Псевдоним

Настоящее имя актрисы — София Виллани Шиколоне. Прежде, чем остановиться на всем известном псевдониме Софи Лорен (его предложил Карло Понти), она поработала под именами София Лаззаро и София Шиколоне.

Тюремное заключение

В 1970-х годах Софи Лорен задержали в Италии за неуплату налогов на сумму около миллиона долларов. Ее приговорили к 30 дням тюремного заключения и крупному штрафу, но освободили через несколько дней благодаря общественному давлению. В то время она находилась на пике своей карьеры, и арест звезды возмутил ее поклонников.

Награды

Софи Лорен снялась в сотне фильмов (например, «Золото Неаполя», «Брак по-итальянски», «Подсолнухи»). Она получила множество наград и номинаций за свою карьеру, включая по пять премий David di Donatello, и «Золотой глобус», по две награды BAFTA и статуэтки «Оскар». Кроме того, она обладательница звезды на голливудской Аллее Славы.