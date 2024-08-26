Соджу, сотол и агуардиенте: какой алкоголь появился в России с 2022-го

Однако пока основная масса потребителей достаточно консервативна. «По моему мнению, потребитель не готов к экспериментам, тем более что у нас есть и серьезные ценовые барьеры. Сегодня самая объемная часть рынка в цене 300−600 рублей. И здесь трудно и удивить, и продать», — говорит Андрей Московский. Вторая сложность — необходимость бюджетов для продвижения продуктов. «Новые напитки интересны, только если будут бюджеты на продвижение. А их сейчас нет, — размышляет Андрей Московский. — Поэтому даже ром, текила или кальвадос остаются напитками не для всех не только по цене. Нужен некий сценарий потребления, когда всем понятно, что вот он момент, чтобы выпить текилу, например». «Психология российского потребителя алкоголя довольно консервативна. На протяжении многих лет на нашем рынке доминируют пиво и водка, несмотря на то что с 90-х годов ХХ века Россия была открыта для новых категорий импортных напитков. Здесь играет роль инерция, воспитание и семейные традиции», — согласен Руслан Брагин.