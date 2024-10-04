Соцсеть Х будет добиваться возобновления работы в Бразилии, пишет СМИ

«Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, выплатила несколько оставшихся штрафов, наложенных верховным судом Бразилии, и подаст новый запрос на возобновление оказания услуг в стране», — говорится в сообщении агентства.
Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа американского миллиардера Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети.
Позднее суд Бразилии также оштрафовал соцсеть X на 5 миллионов реалов (более 922 тысячи долларов) в день за то, что сеть стала снова доступной для пользователей благодаря технической «уловке». Работа соцсети была приостановлена до выполнения требований суда — оплаты штрафов и назначения юридического представителя в стране.
Соцсеть X в конце сентября назначила официального представителя, ей стала Рэйчел де Оливейра Вилья Нову.