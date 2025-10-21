Социологи выяснили, в каких европейских странах больше всего боятся Россию

Последней страной, где больше половины жителей напуганы Россией, стала Польша — тут показатель добрался до 51%. В остальных европейских государствах население тревожится из-за возможного конфликта с Кремлем меньше. Во Франции, Испании и Германии это свойственно около трети населения, а в Италии — только 20%.