Социологи выяснили, в каких европейских странах больше всего боятся Россию

Отношения европейцев к России изучала международная исследовательская компания YouGov. Эксперты проводили опросы населения в странах ЕС и узнали, население какой страны считает Россию агрессивной и опасной. Самый высокий показатель был в Дании — сразу 62% местных жителей ответили, что переживают из-за возможного конфликта с РФ. Чуть меньше боятся в Литве — 57%.
Последней страной, где больше половины жителей напуганы Россией, стала Польша — тут показатель добрался до 51%. В остальных европейских государствах население тревожится из-за возможного конфликта с Кремлем меньше. Во Франции, Испании и Германии это свойственно около трети населения, а в Италии — только 20%.
Интересно, что страны, в которых страх России выражен не так ярко (Франция и Испания), больше беспокоятся из-за внутренних проблем — например, иммиграции. Итальянцы же одинаково воспринимают угрозы со стороны США и России.
По результатам опроса социологи сделали два вывода. Первый — чем сильнее население страны боится конфликта с Россией, тем выше ценят членство в НАТО. Второй — страх перед РФ нарастает с приближением к ее границам.