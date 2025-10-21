Популярные темы
Социологи выяснили, в каких европейских странах больше всего боятся Россию

Социологи провели опрос среди населения европейских стран, чтобы выяснить, где боятся Россию больше всего.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Отношения европейцев к России изучала международная исследовательская компания YouGov. Эксперты проводили опросы населения в странах ЕС и узнали, население какой страны считает Россию агрессивной и опасной. Самый высокий показатель был в Дании — сразу 62% местных жителей ответили, что переживают из-за возможного конфликта с РФ. Чуть меньше боятся в Литве — 57%.

Последней страной, где больше половины жителей напуганы Россией, стала Польша — тут показатель добрался до 51%. В остальных европейских государствах население тревожится из-за возможного конфликта с Кремлем меньше. Во Франции, Испании и Германии это свойственно около трети населения, а в Италии — только 20%.

Интересно, что страны, в которых страх России выражен не так ярко (Франция и Испания), больше беспокоятся из-за внутренних проблем — например, иммиграции. Итальянцы же одинаково воспринимают угрозы со стороны США и России.

По результатам опроса социологи сделали два вывода. Первый — чем сильнее население страны боится конфликта с Россией, тем выше ценят членство в НАТО. Второй — страх перед РФ нарастает с приближением к ее границам.