Социологи выяснили, почему подростков привлекает вейпинг

На втором по популярности месте оказалось желание поэкспериментировать, на третьем — скука. Также участники научной работы отмечали, что им нравится вкус пара. Также респондентам вейп помогал «чувствовать себя хорошо», а для кого-то он был «удобнее сигарет». Некоторые тинейджеры сообщили, что курят для того, чтобы похудеть или сохранить свой вес и не поправиться.