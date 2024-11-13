Социологи выяснили, почему подростков привлекает вейпинг

Социологи из Мичиганского университета в США изучили причины, по которым подростки начинают курить электронные сигареты. Выяснилось, что мотивация современных тинейджеров отличается от мотивации сверстников по данным 2015 года. Исследование опубликовано в журнале Pediatrics.
В рамках исследования 5082 ученика восьмых, десятых и 12 классов школ США рассказали о своем опыте вейпинга. Выяснилось, что большинство респондентов (70%) курили для того, чтобы расслабиться.
На втором по популярности месте оказалось желание поэкспериментировать, на третьем — скука. Также участники научной работы отмечали, что им нравится вкус пара. Также респондентам вейп помогал «чувствовать себя хорошо», а для кого-то он был «удобнее сигарет». Некоторые тинейджеры сообщили, что курят для того, чтобы похудеть или сохранить свой вес и не поправиться.
Десять лет назад самой распространенной причиной употребления никотина был интерес, а расслабление и снятие стресса занимали только пятое место.
Ученые обеспокоены, что 43% подростков, курящих ежедневно, сообщили, что у них развилась зависимость от никотина. Специалисты отметили, что необходимы дополнительные исследования на эту тему.
Пока что, по их мнению, тинейджеров нужно проверять не только на никотин, но также и на наличие стресса и тревожности. Это поможет раньше выявить и предотвратить появление аддикции в молодом возрасте.
Ранее российский депутат заявила, что на вейпах необходимо размещать изображения о вреде курения.