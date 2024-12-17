Социологи: различия между поколениями в России не катастрофичны

К середине 2020-х годов в общество входит новое поколение, которое не переживало травмы 1990-х, а взросло в относительно стабильной среде. Это формировало у них высокие ожидания от жизни и уверенность в росте экономики. Молодые россияне более критичны к нарушениям своих прав и предпочитают современные форматы работы, такие как фриланс.