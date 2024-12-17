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Социологи: различия между поколениями в России не катастрофичны

Исследования Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН показывают, что несмотря на различия в мировоззрении, поколения россиян объединяет стремление к общим ценностям и будущему.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Старшее поколение часто жалуется на «неправильную» молодежь, но социологические исследования 2024 года подтверждают, что различия между поколениями не столь катастрофичны, как кажется. Наоборот, несмотря на различия в мировоззрении, молодые россияне, родившиеся в начале и середине 1990-х, начинают активно влиять на общество, делится результатами исследования РГ.

К середине 2020-х годов в общество входит новое поколение, которое не переживало травмы 1990-х, а взросло в относительно стабильной среде. Это формировало у них высокие ожидания от жизни и уверенность в росте экономики. Молодые россияне более критичны к нарушениям своих прав и предпочитают современные форматы работы, такие как фриланс.

Тем не менее, уровень образования и культуры у молодежи ниже, чем у предшественников, что связано с изменениями в системе образования. Социологи отмечают, что 63% молодежи готовы переступить через мораль ради успеха, тогда как среди старших это мнение значительно реже.

Общие ценности и оптимизм

Интересно, что взгляды на семью различаются: старшее поколение считает создание семьи моральным долгом, в то время как молодежь воспринимает это как личный выбор. Более 60% молодых людей не согласны с пословицей «человек без семьи — что дерево без плодов».

При этом, несмотря на различия, обе группы объединяет желание справедливости и понимание важности семьи и родины. Около 90% россиян всех возрастов считают эти ценности основополагающими.

Молодежь более оптимистично смотрит на будущее страны — 52% уверены в том, что Россия укрепит свои позиции как великая держава. Этот оптимизм контрастирует с осторожностью старших поколений, которые помнят трудные времена.

Социологи также отмечают, что большинство россиян поддерживает идею создания единого учебника истории, что свидетельствует о стремлении к пониманию своего прошлого.

К тому же, несмотря на различия во взглядах, поколения россиян имеют много общего и продолжают искать точки соприкосновения, что может стать основой для конструктивного диалога и совместного будущего.

Зумеры сталкиваются с кризисом идентичности и страхом перед будущим. Ранее эксперт объяснил, как движение «ни-ни» отражает проблемы молодежи и что делать.