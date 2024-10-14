Социологи рассказали о новом поколении без возраста. Кто такие перенниалы

Пока в Сети идут непрекращающиеся баталии между миллениалами и зумерами на предмет того, кто более ответственно подходит к работе, стойко проходит через трудности и больше приспособлен к жизни, ученые-социологи говорят о том, что ближайшее будущее принадлежит совершенно другой категории — перенниалам.
РБК Life разбирался в том, кто такие «перенниалы», в чем их особенность и почему представителем этой группы может быть человек любого возраста.
Кто такие перенниалы
Перенниалы (англ. Perennials) — категория людей, которая определяется не по дате рождения. Ее представители не соответствуют своему биологическому возрасту образом мысли и действия. Они стремятся избавиться от традиционных возрастных стереотипов и ожиданий.
В 2016 году Джина Пелл, креативный директор и технологический предприниматель, устав от устаревших ярлыков, которые загоняют людей в рамки поколений (бумеры, поколение X, миллениалы), придумала термин «перенниалы», говорится на сайте A Certain Age Podcast.
- Бэби-бумеры (Baby Boomers). Родившиеся с 1946 по 1964 год;
- поколение X (Generation X) — с 1965 по 1983 год;
- поколение Y (Millennials) — с 1984 по 2000 год;
- поколение Z (Zoomers) — с 2001 по 2010 год;
- поколение А (Alpha) — с 2010 года по настоящее время.
Временные рамки могут варьироваться в зависимости от подхода.
Этим термином она описывала людей, которые не загоняют себя в рамки своего возраста, а используют его преимущество, оставаясь актуальными. То есть это поколение без возраста.
«Однажды я представляла один из проектов директору по маркетингу в Нью-Йорке. В конце он спросил меня “Ваша медиакомпания сосредоточена исключительно на миллениалах?”. И я ответила: “Нет, мы больше ориентируемся на мышление”. И она сказала: “Ну, наши KPI — наши ключевые показатели эффективности — все ориентированы на миллениалов на следующие пять лет. И если вы не будете сосредоточены исключительно на них, то мы больше не сможем вести с вами бизнес”. Так что я была действительно расстроена», — вспомнила Пелл.
Вернувшись в Сан-Франциско, предпринимательница написала статью под названием «Знакомьтесь, перенниалы (многолетние)».
«Я написала статью, в которой хотела дать новое название образу мышления, а не поколения. Например, ведущие технологические компании в мире ориентируются на вас на основе ваших кликов, основанных на поведении, а не c оглядкой на год вашего рождения. И почему мы должны продолжать себя относить к миллениалам или поколению X, проще говоря, помещать себя в рамки возраста. Вот откуда это взялось. Так я придумала концепцию перенниалов, потому что сама никогда не смотрела на мир через призму возраста — даже когда была ребенком», — рассказала она.
В чем уникальность
«Perennials — это всегда цветущие люди самых различных возрастов, которые знают, что происходит в мире, в технологиях и дружат с людьми разных возрастов. Они остаются вовлеченными, любопытными, креативными, страстными, сочувствующими, уверенными в себе, выступают менторами для других, не боятся рисковать и мыслят широко и без границ», — так их описывает Джина Пелл.
Идея спокойно уйти на пенсию по достижении определенного возраста становится неактуальной. По разным причинам: в некоторых странах это обусловлено низким размером выплат, в других — люди хотят продолжать оставаться полезными, заниматься любимым делом, пусть и с меньшей нагрузкой.
«Мир меняется, с миром меняемся мы сами. Понятия возраста и того, что в каком возрасте рано или поздно делать, тоже меняются. Люди на земле стали жить дольше, стали вести более активный образ жизни, обращать внимание на питание и заботу о здоровье. Если еще 30 лет назад, выход на пенсию означал, конец активной жизнедеятельности, то сегодня это начало нового витка активной жизни. Более того многие люди номинально выходят на пенсию. В связи с этим и с развитием технологий мы стали чаще себя пере-придумывать, и возраст как цифра уже не играет основную роль», — отмечает практикующий психолог и семейный психотерапевт Лена Фейгин.
Испано-американский социолог, профессор многонационального менеджмента в Школе Уортона (Филадельфия, США) Мауро Гильен привел примеры, которые иллюстрируют мышление перенниалов — «поведение не зависит от возраста, как это было с момента зарождения последовательной модели жизни». По его наблюдениям, в 21 веке:
- молодые люди чаще развиваются в социальном, а не деловом предпринимательстве;
- специалисты не боятся менять профессию в среднем возрасте;
- люди разного возраста учатся вместе онлайн;
- пенсионеры возвращаются на работу.
«Это может показаться нелогичным, но никогда будущее не принадлежало в такой степени людям старших возрастных групп. 60-летний человек в развитых странах мира может рассчитывать, в среднем, прожить еще 24 года. Более того, они зачастую могут рассчитывать на хорошее физическое и психическое здоровье до 78 лет. Для женщин эти цифры выше в среднем на пять лет в зависимости от страны. Очевидно, что людям в возрасте 20 лет остается жить больше лет, но количество людей в младшей возрастной группе падает по сравнению с количеством людей в старшей. Все смещается в сторону старших возрастных групп: рабочая сила, потребление, социальное и политическое влияние», — говорит Гильен.
"Есть, конечно, некоторые физиологические ограничения, связанные с возрастом, но часто они в меньшей степени влияют на качество жизни, если вовремя уделять внимание этим вопросам. Это скорее относится к физической форме и здоровью.
Я не устану повторять два слова «востребованность» и «вовлеченность» — когда человек любого возраста чувствует себя нужным и понимает, то он остается «молодым» для людей, которые значимы для него. Физическую выносливость можно натренировать, в помощь нам правильное питание и своевременно уделенное внимание своему здоровью. А вот психологическое состояние связано по большей частью с социальной вовлеченностью", — объяснила психолог.
Работает это и в обратную сторону, человек порой чувствует себя старше своего возраста, а потому и ведет себя иначе, чем сверстники, имеет другие увлечения, а также выглядит не соответственно возрасту.
«Скорее всего, это признак высокого интереса ума, еще иногда есть такая патологическая форма защиты, интеллектуализация. То есть, когда ребенок, например, достаточно умный, он плохо принимаем в обычном социуме. И тогда он стремится присоединиться к взрослым за счет каких-то интеллектуальных разговоров, дискуссий», — объясняет эту особенность врач-психотерапевт высшей категории Олеся Жихарева.
В этой ситуации психотерапевт Фейгин также видит положительные стороны. Однако родителям в этой ситуации следует больше уделять внимания тому, откуда и какую «взрослую» информацию черпает ребенок.
«Дети черпают информацию из разных источников и стало сложнее оградить их от разного рода опасностей, включая кибербуллинг. Для этого необходимо подходить к родительству осознанно, чтобы и ваши дети понимали, как им управлять виртуальным интернет-пространством безопасно. А стремление общаться с более взрослыми в целом на пользу. Более того исследования также показывают, что те возрастные члены нашего общества, например, кому 80 или 90 лет, кто активно общается со своими внуками или молодыми людьми, имеют тенденцию жить дольше», — добавила эксперт.
Перенниалы подружат поколения
Последовательная модель жизни — с ее жесткими этапами обучения, работы, а затем выхода на пенсию — усиливала межпоколенческие конфликты, считает Мауро Гильен. Родители из поколения в поколение были самыми суровыми критиками подростков-бунтарей.
В это время люди среднего возраста переживали кризисы, поскольку были недовольны своим образом жизни по сравнению с молодыми людьми. Работники были возмущены ростом налогов, чтобы платить за здравоохранение и пенсии, а пенсионеры страдали от социальной изоляции и одиночества после ухода с работы.
«Лучший способ уменьшить масштаб этих конфликтов и достичь большего межпоколенческого взаимопонимания — помочь людям отклониться от последовательной модели жизни. Позвольте мне привести два примера. Сейчас больше людей в пожилом возрасте работают, а это означает, что налоговое бремя для молодых людей меньше, а возможностей для межпоколенческого взаимодействия и сотрудничества на многопоколенческом рабочем месте больше. Больше людей, обучающихся чему-то новому в любом возрасте, также умножат точки соприкосновения между поколениями», — заключил Гильен.
Представители
К известным перенниалам можно отнести тех деятелей, которые находятся на пике своей карьеры, разрушая при этом возрастные стереотипы: главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур (74 года), певица и актриса Шер (78 лет), к этому же списку традиционно причисляют нестареющих — рэпера Эминема и актера Джареда Лето, хотя обоим немногим больше 50-ти лет.
Назвать перенниалом можно американку Дороти Хоффнер, которая стала самой пожилой парашютисткой в истории. 104-летняя женщина прыгнула с парашютом не ради славы или рекорда, а просто «из-за большого желания», как она объясняла. В прошлом году жительница Чикаго умерла в пансионате для престарелых Брукдейл-Лейк-Вью, где она проживала.
«Она была неутомима. Она не была из тех, кто вздремнет днем или пропустит вечернее мероприятие. Она всегда продолжала идти», — поделился друг Дороти Хоффнер.
Еще один пример — 107-летняя тату-мастер с Филиппин Апо Ванг-Од, которую неофициально называют «самой возрастной моделью Vogue». В 2023-м году украсила обложку журнала.
Апо Ванг-Од — старейший татуировщик современности. Она стала первой женщиной, получившей статус «мамбабаток» (тату-мастер) в племени калинги в одноименной провинции. Она рассказывала, что просто не может не работать:
«Просили, чтобы я остановилась и отдохнула. Но если бы я так поступила, то проявила бы неуважение к людям, которые приехали лишь для того, чтобы сделать у меня татуировку, преодолев многие тысячи километров. Но дело в том, что я люблю то, что делаю! У себя дома я и так работаю каждый день — с восьми утра до пяти вечера», — объясняла женщина.
До нее мастерами тату становились только мужчины. Апо Ванг-Од делает рисунки на теле с 16 лет, этому ремеслу ее обучил отец.