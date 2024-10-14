Социологи рассказали о новом поколении без возраста. Кто такие перенниалы

«Это может показаться нелогичным, но никогда будущее не принадлежало в такой степени людям старших возрастных групп. 60-летний человек в развитых странах мира может рассчитывать, в среднем, прожить еще 24 года. Более того, они зачастую могут рассчитывать на хорошее физическое и психическое здоровье до 78 лет. Для женщин эти цифры выше в среднем на пять лет в зависимости от страны. Очевидно, что людям в возрасте 20 лет остается жить больше лет, но количество людей в младшей возрастной группе падает по сравнению с количеством людей в старшей. Все смещается в сторону старших возрастных групп: рабочая сила, потребление, социальное и политическое влияние», — говорит Гильен.