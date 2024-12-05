Социологи оценили последствия алкозапрета в Вологодской области

«Можно предположить, что некоторая часть жителей, ранее выпивавших дома, будет чаще выбираться в местные бары или рестораны (подобно тому, как это заведено в разных пабах Великобритании), хотя это не очень пока ощущается правдоподобным, учитывая, что такой образец поведения пока не был замечен, однако это хорошее место для маневра непосредственно баров и ресторанов», — добавил он.