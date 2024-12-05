Социологи оценили последствия алкозапрета в Вологодской области

После введения ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области объем потребления спиртного может сократиться, однако потребитель может уйти в теневой сектор. Об этом рассказал «РБК Вино» Данила Иванов, выпускающий редактор рубрики «Винные исследования» журнала социальных и этнографических исследований «Пути России», издаваемого Шанинкой.
Заксобрание Вологодской области в конце ноября утвердило законопроект, согласно которому с 1 марта 2025 года в регионе можно будет купить алкоголь в будние дни только с 12:00 до 14:00. Запрет не будет действовать в выходные и праздничные дни, а также не затронет работу ресторанов, баров и кафе.
Иванов отметил, что ограничения, введенные региональными властями, могут позволить изменить структуру потребления жителей региона.
«Такие ограничения могут быть интересным трамплином для изменения структуры потребления жителей региона, однако без поддержания этого образца и без инициативы местного самоуправления, а также без поддержки локальных инициатив культурных институций (всевозможных ДК, местные СМИ, спортивных клубов, музеев, университетов, ассоциаций, галерей и пр.) гарантированно ничего не получится, поскольку принятый закон требует “замещающих” образцов поведения или изменения так называемой “культуры потребления алкоголя”, которая будет поощряться», — прокомментировал он.
Екатерина Дубровинская, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования факультета социально-гуманитарных технологий Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского считает, что ограничения, введенные в Вологодской области, могут вызвать недовольство со стороны населения.
«Люди, привыкшие к обеду покупать кружечку пива, будут искать альтернативу. Но скорее всего запрет вызовет волну недовольства. Ограничение часто вызывает обратную, протестную, реакцию. Даже непьющие могут начать выпивать за обедом, в качестве протеста перед запретом. Вспомним историю: запрет алкоголя никогда не приводил к положительным результатам, а лишь вызывал рост подпольного производства и продажи самогона», — считает она.
Иванов также отметил, что вводимые в регионе ограничения могут сыграть на руку барам и ресторанам.
«Можно предположить, что некоторая часть жителей, ранее выпивавших дома, будет чаще выбираться в местные бары или рестораны (подобно тому, как это заведено в разных пабах Великобритании), хотя это не очень пока ощущается правдоподобным, учитывая, что такой образец поведения пока не был замечен, однако это хорошее место для маневра непосредственно баров и ресторанов», — добавил он.
Инициатором введения ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области стал губернатор региона Георгий Филимонов. Он связал необходимость в них с высоким уровнем заболеваемости алкоголизмом среди жителей области.
«71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое», — написал в своем телеграм-канале Филимонов.