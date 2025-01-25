Социолог Марта Бек придумала метод, который помогает справиться с приступом тревоги за 3 минуты

Социолог и коуч Марта Бек из Гарвардского университета специализируется на изучении феномена повышенной тревожности, поскольку, по ее признанию, от этого неприятного состояния всю жизнь страдает сама. Бек разработала собственный эффективный метод, позволяющий ей почти мгновенно, за минуты, справляться с приступом тревоги и чувствовать себя лучше, который она назвала «KIST» (аббревиатура от «kind internal self-talk» — добрый внутренний диалог).
«Я пользуюсь этим методом уже много лет, — поделилась коуч. — Он помог мне почувствовать себя более эмоционально защищенной и перестать беспокоиться о том, что думают другие. Я также часто рекомендую его своим клиентам».
Вот в чем метод KIST заключается.
1. Руководствуйтесь добротой и состраданием
Представьте, что ваша тревога — это маленькое пушистое животное (Бек называет его «твоим тревожным существом»). Молча или тихим, спокойным голосом скажите этому существу, что вы знаете, что оно здесь. Эта часть вас не поймет слов, но она почувствует ваше намерение. Сосредоточившись на доброте, вы разбудите часть мозга, которая живет в сострадании и никогда не застревает в тревоге.
Чтобы добиться эффекта, важно формулировать свои предложения так, как будто вы обращаетесь к другому существу. Поэтому не называйте свое испуганное существо «я» — не говорите о нем, а обращайтесь к нему.
Произносите что-то вроде:
- «С тобой все в порядке».
- «Я вижу тебя».
- «Я здесь с тобой».
- «Я вижу, что ты действительно напуган».
- «Все в порядке».
- «В данный момент все хорошо».
Для вашего интеллекта эти слова могут показаться бессмысленными. Но повторяя их, обратите внимание на фразы, которые помогают вашему тревожному существу успокоиться, пусть даже немного. Повторяйте те, которые работают лучше всего.
2. Переключитесь на хорошие пожелания
Когда вы почувствуете даже небольшое снижение своей тревожности, молча переключайтесь на добрые пожелания в адрес своего тревожного существа:
«Пусть ты почувствуешь себя в безопасности».
«Пусть ты почувствуешь себя умиротворенным».
«Пусть ты будешь защищен от всякого вреда».
«Пусть ты будешь счастлив».
«Пусть ты почувствуешь себя свободным».
Вы можете использовать любые сострадательные «Пусть ты…», которые только сможете придумать. Чем дольше вы будете продолжать произносить эти пожелания, тем больше вероятность того, что вы восстановите спокойствие и внутреннее равновесие.
3. Используйте визуализацию
Прежде чем вернуться к обычной жизни, представьте, что вы укладываете свое тревожное существо в удобную мягкую коробку, а затем несете эту коробку в небольшой воображаемой сумке, подвешенной на ремне через плечо.
Пообещайте своему существу, что вы заметите, когда оно начнет волноваться, и поможете ему успокоиться, когда ему понадобится ваше внимание. А затем сдержите свое обещание.