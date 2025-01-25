Социолог Марта Бек придумала метод, который помогает справиться с приступом тревоги за 3 минуты

Представьте, что ваша тревога — это маленькое пушистое животное (Бек называет его «твоим тревожным существом»). Молча или тихим, спокойным голосом скажите этому существу, что вы знаете, что оно здесь. Эта часть вас не поймет слов, но она почувствует ваше намерение. Сосредоточившись на доброте, вы разбудите часть мозга, которая живет в сострадании и никогда не застревает в тревоге.