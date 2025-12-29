Социолог Антипович: Украину ждет демографический кризис

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украину ждет демографический кризис и жесткий дефицит рабочих рук, если граждане страны, выехавшие за границу, не вернутся обратно. Об этом в интервью агентству РБК-Украина сообщил глава социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.
В частности, по его словам, только около трети выехавших за границу украинцев готовы после завершения военных действий вернуться домой. «Уже далеко не половина, но около трети говорит, что да, мы имеем такой план, но только после войны. Когда-то было две трети, а то и больше, и так оно [это число] уменьшалось, уменьшалось, уменьшалось», — сказал он, отметив, что процент тех, кто вернется в страну, будет «очень незначителен».
В итоге, по мнению социолога, страну ждут серьезные проблемы. «Демографический кризис. Пропасть с рождаемостью, пропасть с [рабочими] руками, которые могут что-то делать, будет старение имеющегося населения. Эти все проблемы нас ждут», — подытожил он.
Украина с момента получения независимости в 1991 году переживает серьезные демографические проблемы. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщала, что по итогам исследований за 2024 год в стране насчитывалось от 28 млн до 30 млн жителей. По ее оценкам, численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживало около 52 млн человек. Последняя перепись на Украине проводилась в 2001 году. Тогда население страны составляло 48 млн 457 тыс. человек.