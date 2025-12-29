Социолог Антипович: Украину ждет демографический кризис

В частности, по его словам, только около трети выехавших за границу украинцев готовы после завершения военных действий вернуться домой. «Уже далеко не половина, но около трети говорит, что да, мы имеем такой план, но только после войны. Когда-то было две трети, а то и больше, и так оно [это число] уменьшалось, уменьшалось, уменьшалось», — сказал он, отметив, что процент тех, кто вернется в страну, будет «очень незначителен».