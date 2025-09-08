Социальный фонд объяснил, когда не оплачивается больничный

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Больничный лист, открытый по основному месту работы, не будет оплачен в случае, если работник продолжает трудиться во время болезни на работе по совместительству и получать за неё доход, даже если она выполняется дистанционно, следует из документов Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Когда застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности… по основной работе не работает, при этом продолжает осуществлять трудовую деятельность на условиях внутреннего совместительства (в том числе дистанционно), оснований для назначения и выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определенный врачом, не имеется», — говорится в документе.
Объясняется, что освобождение от работы с соблюдением режима, прописанного врачом, должно распространяться на все места работы. Иначе это становится дополнительным финансовым стимулированием и злоупотреблением правом на такой отдых.
«При этом несоблюдение определенного врачом режима лечения может негативно сказываться на процессе выздоровления, а выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи», — уточняется в документе.