Социальный фонд объяснил, когда не оплачивается больничный

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Больничный лист, открытый по основному месту работы, не будет оплачен в случае, если работник продолжает трудиться во время болезни на работе по совместительству и получать за неё доход, даже если она выполняется дистанционно, следует из документов Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.