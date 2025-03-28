Социальные сети могут усилить тяжесть симптомов депрессии у молодых людей

Они сравнили психическое и физическое состояние подростков с проблемным и обычным использованием социальных сетей. В исследовании участвовали 489 человек с депрессией 8−20 лет из Техасского реестра депрессии и суицидального поведения среди молодежи.
Ученые выяснили, что симптомы зависимости от соцсетей схожи с другими видами зависимости. Люди не могут отказаться от их использования, у них возникают навязчивые желания. Эта зависимость негативно влияет на их жизнь, они обманывают близких, участвуют в социальных конфликтах.
40% человек с депрессивными и суицидальными наклонностями признались в проблемном использовании соцсетей. Иными словами, они чувствовали раздражение, тревогу и неудовлетворенность, если не могли зайти туда. Эта часть подростков сообщала также о более выраженных симптомах психических расстройств.
Ученые намерены разработать методики для выявления и раннего вмешательства в случаи проблемного использования соцсетей. Один из возможных вариантов — семейный план, который включает обсуждение ограничений и правил использования социальных сетей.
К слову, ранее психолог рассказал, что теряют люди, застревая в интернете. Тогда он отметил, что молодежь из-за соцсетей даже реже стала заниматься сексом.