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Социальные сети могут усилить тяжесть симптомов депрессии у молодых людей

Постоянное залипание в соцсетях ради ярких эмоций может усугубить симптомы депрессии и тревожности молодежи. Кроме того, этот вид развлечения может вызвать суицидальные мысли. Это выяснили ученые из Юго-западного медицинского центра Техаса (UT Southwestern).

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Jonas Leupe/CC0

Они сравнили психическое и физическое состояние подростков с проблемным и обычным использованием социальных сетей. В исследовании участвовали 489 человек с депрессией 8−20 лет из Техасского реестра депрессии и суицидального поведения среди молодежи.

Ученые выяснили, что симптомы зависимости от соцсетей схожи с другими видами зависимости. Люди не могут отказаться от их использования, у них возникают навязчивые желания. Эта зависимость негативно влияет на их жизнь, они обманывают близких, участвуют в социальных конфликтах.

40% человек с депрессивными и суицидальными наклонностями признались в проблемном использовании соцсетей. Иными словами, они чувствовали раздражение, тревогу и неудовлетворенность, если не могли зайти туда. Эта часть подростков сообщала также о более выраженных симптомах психических расстройств.

Ученые намерены разработать методики для выявления и раннего вмешательства в случаи проблемного использования соцсетей. Один из возможных вариантов — семейный план, который включает обсуждение ограничений и правил использования социальных сетей.

К слову, ранее психолог рассказал, что теряют люди, застревая в интернете. Тогда он отметил, что молодежь из-за соцсетей даже реже стала заниматься сексом.