Социальные сети могут усилить тяжесть симптомов депрессии у молодых людей

Ученые выяснили, что симптомы зависимости от соцсетей схожи с другими видами зависимости. Люди не могут отказаться от их использования, у них возникают навязчивые желания. Эта зависимость негативно влияет на их жизнь, они обманывают близких, участвуют в социальных конфликтах.