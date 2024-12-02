Социальная тревога. Почему люди боятся осуждения и не добиваются своего

Что такое социальная тревога
В разговоре с «Вечерней Москвой» она рассказала, что социальная тревога представляет собой естественную и неотъемлемую часть социальной адаптации. Это состояние может находиться на нормальном уровне. В этом случае социальная тревога помогает человеку более эффективно общаться с окружающими, быть принятым социумом, а значит, быть в большей безопасности, своим среди своих.
«Социальная тревога становится проблемой, если переходит на невротический уровень и мешает реализовывать свои идеи и достигать целей», — пояснила психолог.
Анастасия Карачевцева отметила, что этот страх повышается из-за низкой самооценки, неверных поведенческих установок, травматического опыта, отсутствия личных целей, невозможности отстаивать границы.
Почему возникает социальная тревога
По словам эксперта, это состояние может развиться во взрослом возрасте, если в детстве у ребенка не было базовой безопасности. Так, ребенок, который получает безусловную родительскую любовь в первые годы жизни, которому дают понять, что его самого достаточно для того, чтобы его любили, вырастает более самодостаточным и уверенным в себе человеком. В отличие от того, кто с ранних лет должен был «заслуживать» любовь, делать что-то, чтобы быть принятым и любимым.
Стоит подчеркнуть, что социальной тревоге учат в детстве, сообщая, что социум небезопасен и нужно вести себя как-то определенно, а иначе произойдет что-то нехорошее. Чаще всего последствия не уточняют, поэтому опасность кажется еще больше.
Одна из частых причин развития такой тревоги — обесценивание в детстве. Так, многие родители говорят своим детям: «Молчи, за умного сойдешь», «Не высовывайся». Подобные фразы большинство людей часто слышит от самых близких, они произносятся как будто с заботой, поэтому им проще поверить и действительно перестать «высовываться».
Кроме того, социум тоже может быть не бережным. Столкнувшись с жестокой реакцией внешнего мира (например, одноклассников), можно психологически травмироваться и запретить себе проявляться, импровизировать, творить. Социальный страх делает нас удобными и предсказуемыми.
Как избавиться от социальной тревоги
Чтобы найти причину высокой социальной тревоги и избавиться от нее, нужно понять свои цели и ценности, а не те, что навязаны близкими или обществом.
Также Анастасия Карачевцева посоветовала разрешить окружающим себя не любить. Это самое сложное, подчеркнула она. Зеркальные нейроны и эмоции нам нужны для того, чтобы считывать эмоции окружающих, чтобы лучше адаптироваться. Но неокортекс — отделы мозга, которыми мы думаем — перекрывает сигналы от более старых структур. Таким образом эмоциональный интеллект заглушается мыслями, умом. И даже если окружающим мы безразличны, тревожные мысли говорят об опасности.
«Если вы умом разрешаете другим людям думать и чувствовать, что они хотят (а запретить это вы им все равно не можете), то освобождаете не их, а себя», — отметила эксперт.
«Соблюдать границы важно в обе стороны — не выходить за свои и не пускать других, желающих вломиться к вам с непрошенным советом или мнением. Чем взрослее личность, тем ей больше понятно, что другие не нуждаются в ее мнении или комментарии», — сообщила Анастасия Карачевцева.
Также она заметила, что не идти к своим целям, боясь социального осуждения, — это как построить корабль и не выходить в море, боясь ветра. Есть те, кто нас поддержат, что бы мы ни делали. А есть те, кто осудит в любом случае. Остальные заняты своими проблемами, добавила психолог.
Отметим, тревога бывает не только социальной, существует и тревожное мышление. Ранее другой психолог рассказала, как справляться с такой проблемой.