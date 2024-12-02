Социальная тревога. Почему люди боятся осуждения и не добиваются своего

По словам эксперта, это состояние может развиться во взрослом возрасте, если в детстве у ребенка не было базовой безопасности. Так, ребенок, который получает безусловную родительскую любовь в первые годы жизни, которому дают понять, что его самого достаточно для того, чтобы его любили, вырастает более самодостаточным и уверенным в себе человеком. В отличие от того, кто с ранних лет должен был «заслуживать» любовь, делать что-то, чтобы быть принятым и любимым.