«Социальная суперсила»: ученые раскрыли секрет лидерства в коллективе

Эксперимент длиной в год с участием 200 студентов-первокурсников показал, что те, кто к концу учебного года занимал центральные позиции в социальной сети, изначально демонстрировали необычайную проницательность. Они могли точно определять, кто с кем дружит, даже за пределами своего ближнего круга.