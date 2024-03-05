Сочные, ароматные, вкусные. Как правильно поджарить креветки

Варено-мороженые обычно дикие, это наши дальневосточные креветки. Технология вылова у нас такая, что их сразу же на суднах варят в морской воде и замораживают. «Замороженные северные и дальневосточные креветки нужно просто разморозить, это очень нежный продукт, — объясняет Алексей Яшаев, шеф-повар ресторана Atlantica Seafood, — просто оставляете креветки на дефрост в холодильной камере. Их нужно есть в чистом виде, добавлять в салаты. Но не отваривать их дополнительно, не обжаривать. Лучше даже не греть. Просто добавляйте эти креветки в холодные закуски. Если хотите жареных креветок, то нужно брать сырые».