Сочли за призрака: мужчина три дня просидел в колодце

Лу Чуаньи, 22-летний житель Китая, провел три дня на дне колодца из-за того, что люди сочли его за кричащего призрака.
Как пишет Oddity Central, Лу упал в 12- метровый колодец в лесу на границе между Таиландом и Мьянмой. Сначала он громко звал на помощь в течение нескольких часов, но позже понял, что от этого только быстро устанет, а шансы на спасение уменьшатся. Поэтому он стал кричать раз в час, чтобы сберечь силы.
Лу провел в ловушке три дня и три ночи, пока кто-то из жителей близлежащих деревень не сообщил о странных звуках, доносившихся в течение нескольких суток из леса. Прибывшие на место сотрудники правопорядка исследовали местность и наткнулись на колодец, где и обнаружили мужчину. Через полчаса пленника освободили из заточения и отвезли в больницу, где врачи диагностировали ему сотрясение мозга и перелом запястья.
Как оказалось, крики о помощи жители деревни слышали, но принимали их за вой призраков. Поэтому они держались подальше от него, боясь, что если приблизятся, злые духи нападут на них.
Пока что непонятно, как Лу оказался так далеко от дома и упал в колодец. Полицейские планируют опросить мужчину после того, как его выпишут из больницы.
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