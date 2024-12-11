Сочли за призрака: мужчина три дня просидел в колодце

Как пишет Oddity Central, Лу упал в 12- метровый колодец в лесу на границе между Таиландом и Мьянмой. Сначала он громко звал на помощь в течение нескольких часов, но позже понял, что от этого только быстро устанет, а шансы на спасение уменьшатся. Поэтому он стал кричать раз в час, чтобы сберечь силы.