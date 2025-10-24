Сочинский депутат с судимостью пытается приватизировать знаменитую здравницу «Ставрополье»

— В реальности там не было никакого сарая. Следователи, которые отказали в возбуждении дела, не удосужились дойти туда, чтобы проверить. Они поверили Сосу Мартиросяну и администрации на слово, — рвёт и мечет сочинец Василий Огнев. Он направил с десяток жалоб в ответственные органы. Впрочем, всё это уже не имеет значения. Сейчас на месте леса дом.