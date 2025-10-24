Сочинский депутат с судимостью пытается приватизировать знаменитую здравницу «Ставрополье»

Что сделал Сос Мартиросян, когда переизбрался
В сентябре переизбрание на второй срок депутата Горсовета Сочи Соса Мартиросяна наделало много шума. Мартиросян набрал уверенный 31%, несмотря на судимость за грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. По закону с погашенной судимостью было можно, а его — была снята еще в 2011 году. Сейчас Сос Граатович — бизнесмен и глава сочинского филиала Союза армян.
Его компания «Барселона» требует через суды предоставить ей право выкупа сочинского санатория «Ставрополье». Нанятые «Барселоной» оценщики попросили больше времени на составление оценочного отчета. Согласно их ходатайству, структура Соса Мартиросяна хочет приватизировать 12 объектов.
Самый красивый — монументальный лечебный корпус в стиле сталинского ампира на улице Волжской, 64. Самый узнаваемый — конструктивистский спальный корпус на Волжской, 15, прозванный в народе «кукурузой» за сходство с початком. Остальные строения сопутствующие: общественный и хозяйственный корпусы, столовая, котельная, столярная, мастерская, склад, физкультурный павильон, ремонтные автобазы и мазутно-насосная.
Сейчас эти объекты заброшены. Поставили шлагбаум, подъезжают дорогие машины, внутри мелькают мигранты. Но жизни нет. Несколько лет назад был обнародован проект реконструкции санатория. Однако сочинцы, судя по комментариям, не верят в его реализацию.
— Хозяева, видимо, ждут, когда совсем развалится, и построят очередной человейник, территорию захламили мусором. Рядом стоит этот ужас по названию апартотель из 11 строений, неба не видно! — комментирует ситуацию местный.
— Скорее всего, через пару лет его снесут, как и красавца-собрата «Фазатрона», чтобы возвести на его месте еще один архитектурный «шедевр», — солидарны другие комментаторы.
Как Сос Мартиросян судится со Ставропольским краем
Ещё пару лет назад права на санаторий «Ставрополье» у «Барселоны» были птичьи. Всеми упомянутыми объектами владеет Министерство имущественных отношений Ставропольского края. В 2019 году оно отдало их в аренду компании Соса Мартиросяна, скорее всего, в надежде на ремонт и процент с размещения туристов.
В 2021 году Ставропольский край разорвал договор аренды с «Барселоной» в одностороннем порядке, ссылаясь на якобы эксплуатацию с нарушениями и сдачу в субаренду помещений без согласования.
В 2022 году краснодарский Арбитражный суд не позволил Ставропольскому краю односторонне разорвать договор и возобновил аренду. Основания: помещения были не заброшенными, а «не использовались в связи с разработкой плана по их ремонту»; договор же субаренды был предварительный. Субарендатором планировала выступить Наталья Шулик, это супруга Левона Шулика, давнего партнера Соса Мартиросяна по бизнесу.
В 2023 году Мартиросян отписал 30% «Барселоны» Коцлову Александру Ахсарбековичу. Последний является коммерсантом из Ставропольского края: его фирма «Гратиа Агро» осваивает земли крупного ставропольского племзавода, но в Telegram множатся якобы обращения участников СВО, которые обвиняют его в захвате участков.
Заручившись поддержкой ставропольца Коцлова, буквально через месяц Сос Мартиросян впервые в досудебном порядке попытался приватизировать санаторий «Ставрополье». Когда не получилось, в следующем году подал соответствующий иск.
Скандальный депутат
Первый срок в Горсовете Сочи Сос Мартиросян отдепутатствовал не только с судимостью, но и без высшего образования. Бакалавра энергетики в Национальном политехническом университете Армении он получил лишь в прошлом году.
Как выяснил отдел расследований ВФокусе Mail, были у Мартиросяна и другие проблемы с законом. Так, в 2015 году его привлекали по административной статье «Самоуправство».
В 2017 году был большой строительный скандал с участием Соса Мартиросяна. Он каким-то образом стал владельцем земли в лесу на улице Вишневой, вскоре там выросла многоквартирная высотка. На местных форумах обсуждают, что Мартиросян смог поменять назначение лесного участка на основании наличия на нем некоего старого сарая.
— В реальности там не было никакого сарая. Следователи, которые отказали в возбуждении дела, не удосужились дойти туда, чтобы проверить. Они поверили Сосу Мартиросяну и администрации на слово, — рвёт и мечет сочинец Василий Огнев. Он направил с десяток жалоб в ответственные органы. Впрочем, всё это уже не имеет значения. Сейчас на месте леса дом.
Через компанию «Эксель» Сос Мартиросян владеет гостиницей «Добрый кит», через юрлицо «Сибстройинвест» арендует 10 гектаров леса с заброшенным курортным комплексом на Магнитогорской, через ООО «Сибирь» проектирует жилой квартал в долине реки Лоо, через фирму «Сокол» обслуживает земли с ангарами.
При этом обращает внимание, что почти все бизнесы Соса Мартиросяна на бумаге убыточны. Суммарно они принесли ему убытки почти в полмиллиарда по итогам 2024 года.
Живет Мартиросян сразу на несколько квартир в сочинских новостройках. Вероятно, что у него есть собственные апартаменты в пятизвездочном отеле «Вилла Гранд Поляна».