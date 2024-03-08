Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире

«Торт очень легкий крем, там есть бананы, в бисквитах мацони, мы его готовили два дня, 623 килограмма, 700 граммов, мы побили рекорд России. Это четыре метра в длину, 2,4 метра в ширину. Он изготовлен из нашего кубанского сырья, это наши кубанские производители, я считаю, что это важно и еще важно, что он сделан из натуральных продуктов», — рассказала РИА Новости генеральный директор сети кондитерских «Ваниль» Сусанна Эксузян, которая создавала торт.