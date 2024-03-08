Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире

Торт представили на Южном Молу в Сочи в районе Приморской набережной, где собрались сотни желающих попробовать кондитерское изделие. Торт декорировали натуральными ягодами: черника, малина, клубника, а в середине из настоящих цветов выложили цифру восемь, символизирующую дату празднования женского дня.
«Торт очень легкий крем, там есть бананы, в бисквитах мацони, мы его готовили два дня, 623 килограмма, 700 граммов, мы побили рекорд России. Это четыре метра в длину, 2,4 метра в ширину. Он изготовлен из нашего кубанского сырья, это наши кубанские производители, я считаю, что это важно и еще важно, что он сделан из натуральных продуктов», — рассказала РИА Новости генеральный директор сети кондитерских «Ваниль» Сусанна Эксузян, которая создавала торт.
Над созданием торта два дня трудились 20 кондитеров, в общем составе было привлечено 40 человек персонала, отметила Эксузян, дополнив, что торт рассчитан на 6 тысяч порций по 100 граммов.
Как уточнил РИА Новости главный редактор реестра рекордов России, глава международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов, это самый большой торт в мире из категории ягодных. «Международное агентство регистрации рекордов “Интеррекорд” и реестр рекордов России регистрирует мировой и национальный рекорд, самый большой ягодный торт», — подчеркнул Копылов.