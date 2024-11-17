Сочетание кофе с алкоголем может вызвать психическую зависимость

Есть исследования, которые показывают, что прием кофеина вместе с алкоголем может снижать выброс гормона дофамина, который вызывает эйфорию от спиртного, и возможно, в связи с этим опосредованно снижает приятные ощущения от горячительного напитка. Однако такие работы проводили на биохимическом уровне и на животных. Поэтому исследования представляют чисто академический интерес.