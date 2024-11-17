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Сочетание кофе с алкоголем может вызвать психическую зависимость

Порой люди употребляют вместе с алкоголем кофе. Они полагают, что так можно снизить вред от выпитого спиртного. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Олег Морунов рассказал, к чему это может привести.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он сообщил, что сочетание кофе и алкоголя не снижает вред от спиртного. Кроме того, такой союз способен привести к психической зависимости.

Есть исследования, которые показывают, что прием кофеина вместе с алкоголем может снижать выброс гормона дофамина, который вызывает эйфорию от спиртного, и возможно, в связи с этим опосредованно снижает приятные ощущения от горячительного напитка. Однако такие работы проводили на биохимическом уровне и на животных. Поэтому исследования представляют чисто академический интерес.

«Оба вещества являются психоактивными, поэтому их бесконтрольное употребление ведет к отрицательным последствиям, например к развитию психической зависимости», — объяснил Морунов.

Кроме того, сочетание кофе вместе с алкоголем может привести к проблемам с сердцем, ЖКТ, нервной системой и психическим заболеваниям.

«Не стоит думать, что кофеин нивелирует действие алкоголя, и употреблять их вместе, так как это может привести к крайне негативным последствиям. С медицинской точки зрения, утверждение того, что кофеин предотвращает алкоголизм, слишком громкое и даже ошибочное», — резюмировал Олег Морунов.

Кофе при переизбытке может нанести организму вред. Однако есть и полезные виды этого напитка.