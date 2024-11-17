Сочетание кофе с алкоголем может вызвать психическую зависимость

В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он сообщил, что сочетание кофе и алкоголя не снижает вред от спиртного. Кроме того, такой союз способен привести к психической зависимости.
Есть исследования, которые показывают, что прием кофеина вместе с алкоголем может снижать выброс гормона дофамина, который вызывает эйфорию от спиртного, и возможно, в связи с этим опосредованно снижает приятные ощущения от горячительного напитка. Однако такие работы проводили на биохимическом уровне и на животных. Поэтому исследования представляют чисто академический интерес.
«Оба вещества являются психоактивными, поэтому их бесконтрольное употребление ведет к отрицательным последствиям, например к развитию психической зависимости», — объяснил Морунов.
«Не стоит думать, что кофеин нивелирует действие алкоголя, и употреблять их вместе, так как это может привести к крайне негативным последствиям. С медицинской точки зрения, утверждение того, что кофеин предотвращает алкоголизм, слишком громкое и даже ошибочное», — резюмировал Олег Морунов.
Кофе при переизбытке может нанести организму вред. Однако есть и полезные виды этого напитка.