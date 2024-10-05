Собянин рассказал, когда в Москве включат отопление

Сентябрь в Москве стал самым теплым за всю историю измерений, средняя температура воздуха составила плюс 17,1 °С, сообщал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале. Прежний рекорд был зафиксирован в 1847 году, тогда температура была на 0,1 °С ниже.