Собянин рассказал, когда в Москве включат отопление

«Работа проводится поэтапно. В первую очередь тепло подается на объекты соцсферы и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней», — написал он.
Собянин заверил, что городские системы и тепловые сети полностью готовы к отопительному сезону. В Москве это свыше 74 тыс. объектов, включая 34 тыс. жилых многоквартирных домов.
Сентябрь в Москве стал самым теплым за всю историю измерений, средняя температура воздуха составила плюс 17,1 °С, сообщал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале. Прежний рекорд был зафиксирован в 1847 году, тогда температура была на 0,1 °С ниже.
С начала октября в столицу пришли дожди и похолодание.
В Москве, согласно распоряжению правительства города, отопление включают, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже отметки 8.