Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»

По словам столичного градоначальника, облик станции посвятят различным направлениям боевой работы инженерных войск. Это будет отражено при оформлении павильонов входа и выхода со станции. В отделке будут преобладать светло-серые и белые тона, а название станции выделят крупными буквами на контрастном фоне.
«На колоннах платформы разместим художественные барельефы. Главную роль сыграет свет — светодиодные конструкции подчеркнут детали интерьера и обеспечат комфортное освещение», — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Сейчас новая станция готова на 43%. Метростроители возводят основные монолитные конструкции станционного комплекса и оборотных тупиков, уточнил столичный градоначальник.
Летом московские власти утвердили проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро от станции «Липовая Роща» до «Ильинской». Сама ветка пройдет от делового центра «Москва-Сити» за МКАД. С нее можно будет пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Первые две станции этой ветки («Деловой центр» и «Шелепиха») были открыты в 2018 году в составе БКЛ. В 2021 году началось строительство первого и второго участков от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» с шестью станциями. Сейчас строятся три станции: «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева».