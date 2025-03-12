Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»

Летом московские власти утвердили проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро от станции «Липовая Роща» до «Ильинской». Сама ветка пройдет от делового центра «Москва-Сити» за МКАД. С нее можно будет пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Первые две станции этой ветки («Деловой центр» и «Шелепиха») были открыты в 2018 году в составе БКЛ. В 2021 году началось строительство первого и второго участков от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» с шестью станциями. Сейчас строятся три станции: «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева».