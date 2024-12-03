Собственность не спасёт. Три случая, когда нельзя выселить бывшего мужа

— Возможность выписки и выселения бывшего супруга зависит от статуса жилья, в котором вы проживаете. Если жилое помещение вы занимаете по договору социального найма и прописали теперь уже бывшего супруга к себе по постоянному месту жительства, выписать его возможно только в случае его добровольного выезда из жилого помещения и неисполнения им обязанности по оплате коммунальных платежей. В случае же если после расторжения брака бывший супруг остается проживать в жилом помещении и другого пригодного для жилья помещения он не имеет, выселить и выписать из жилого помещения его будет невозможно.