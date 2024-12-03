Собственность не спасёт. Три случая, когда нельзя выселить бывшего мужа

Квартирный вопрос практически всегда стоит остро после развода супругов. Многие уверены, что если жилплощадью владеет один из бывших супругов, то второй должен безропотно собрать вещи и покинуть квадратные метры. Почему это не всегда так, aif.ru объяснила адвокат Елена Скрипцова.
— Возможность выписки и выселения бывшего супруга зависит от статуса жилья, в котором вы проживаете. Если жилое помещение вы занимаете по договору социального найма и прописали теперь уже бывшего супруга к себе по постоянному месту жительства, выписать его возможно только в случае его добровольного выезда из жилого помещения и неисполнения им обязанности по оплате коммунальных платежей. В случае же если после расторжения брака бывший супруг остается проживать в жилом помещении и другого пригодного для жилья помещения он не имеет, выселить и выписать из жилого помещения его будет невозможно.
А вот в случае прописки и вселения супруга в свою квартиру, то есть принадлежащую вам или вашим родителям на праве собственности, после расторжения брака возможно не только выписать, но и выселить из принадлежащего вам жилого помещения. На это четко указывает ст. 31 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которой в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется.
Но даже в этом случае при судебном разбирательстве суд может учесть материальное положение, состояние здоровья бывшего супруга и сохранить за ним право пользования вашим жилым помещением на определенный срок. В судебной практике встречались случаи, когда за бывшим супругом сохраняли право пользования жилым помещением от шести месяцев до двух лет.
Из части 5 статьи 31 ЖК РФ следует, что право пользования жилым помещением бывшего члена семьи собственника может быть прекращено по требованию собственника до истечения срока, указанного в судебном решении, если отпали обстоятельства, послужившие основанием для сохранения такого права. То есть, если материальное положение или жилищные условия бывшего супруга улучшатся до истечения срока, на который за ним было сохранено право пользования вашим жилым помещением, вы можете обратиться в суд и требовать прекратить право пользования вашим жилым помещением бывшего супруга и выселить его.
Есть еще один случай, когда выселить и выписать бывшего супруга будет невозможно. А именно в случае проживания и прописки бывшего супруга на момент приватизации жилого помещения, даже если он не участвовал в приватизации или отказался от участия в приватизации.
Наше законодательство защищает жилищные права граждан. Но также и права собственников жилого помещения. Собственник жилого помещения имеет право выселить и выписать бывшего супруга практически беспрепятственно и лишь в исключительных случаях, возможно сохранение на время право пользования жилым помещением за бывшим супругом.